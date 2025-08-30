Septembar 2025: Mesec sudbinskih pomračenja i velikih životnih preokreta

Ko započinje novo poglavlje, a ko konačno zatvara vrata prošlosti?

Septembar donosi snažne energetske promene zahvaljujući dvema pomračenjima — Meseca 7.9. i Sunca 21.9. Ovaj astrološki reset pokreće duboke transformacije u ljubavi, poslu i ličnom razvoju. Za mnoge znakove, ovo je trenutak kada se završava jedno životno poglavlje i otvaraju vrata novim počecima, prenosi atma.hr

Ovan

Pomračenje Meseca vas poziva na introspektivu. Preuzimate više odgovornosti na poslu, a Mars vas podstiče na odlučno delovanje. Ljubavni susreti donose novo poglavlje

Bik

Pomračenje Sunca donosi završetak dugog procesa. Poslovna ponuda koju ne treba odbiti stiže sredinom meseca. Zdravlje zahteva pažnju — posebno leđa i mišići

Blizanci

Intuicija je na vrhuncu. Pomračenje Meseca može doneti sudbinski susret. Finansije zahtevaju oprez, a druga polovina meseca idealna je za promene rutine.

Rak

Duhovna sfera se aktivira. Potreba za promenom pravca i završetkom iscrpljujućih odnosa raste. Saturn vas vraća na lekcije balansa između posla i privatnog života.

Lav

Septembar vas stavlja u centar pažnje. Pomračenje Sunca aktivira finansije — vreme je za definisanje ciljeva. Kreativna energija raste krajem meseca.

Devica

Pomračenje Sunca u vašem znaku donosi snažan novi početak. Merkur pojačava analitičnost. Na poslu dolaze nove odgovornosti, a u ljubavi gradite poverenje.

Vaga

Pomračenje Meseca podstiče introspektivu. Stare teme u ljubavi se vraćaju, ali donose rešenja. Kraj meseca je idealan za kreativne projekte i promenu izgleda.

Škorpija

Mars ulazi u vaš znak — energija i odlučnost su pojačani. Pomračenje Sunca aktivira društvene odnose. Ljubavne strasti su snažne, ali iskrenost je ključ.

Strelac

Pomračenja donose poslovne promene. Moguće su nove ponude i putovanja. Ljubavna prilika sredinom meseca donosi uzbuđenje. Hrabrost u finansijama se isplati.

Jarac

Pomračenje Meseca otvara teme obrazovanja i duhovnosti. Na poslu je potrebna disciplina. U ljubavi vas očekuje važan razgovor o budućnosti.

Vodolija

Pomračenje Sunca aktivira zonu intime i transformacije. Poslovna inicijativa donosi priznanje. Nova poznanstva nose sudbinsku energiju.

Ribe

Pomračenje Meseca u vašem znaku donosi emotivni prelaz. Odnosi postaju ključni. Na poslu postavite granice i slušajte intuiciju — vodi vas ka pravom cilju.

