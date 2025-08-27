Septembar donosi šok: Jedan znak horoskopa će biti zatrpan novcem, a drugi pred najvećim slomom u 2025. godini

Neki znakovi prolaze kroz turbulencije, dok pak druge očekuje prava blagodet.

Svakog čeka nešto važno – bilo dobro ili loše!

Neka se dobro pripreme za septembar – jednom znaku horoskopa novac stiže u lavinama, a drugi čeka najveća kriza u godini!

Septembar kao mesec nekima donosi pun novčanik, dok će drugi zbrajati svaki dinar! Evo šta vam zvezde poručuju kada je novac u pitanju.

Ovan

Brzi poslovi, brza para! Ovnovi mogu da računaju na dodatnu zaradu kroz honorarne angažmane, ali i troškovi rastu – porodica zove! Pametno planirajte budžet.

Bik

Stabilnost na vidiku! Bikovima konačno stižu bonusi, povišice ili povoljna ulaganja. Idealno vreme da preuzmete kontrolu nad finansijama – ali bez nepotrebnog rizika.

Blizanci

Novčani stresovi iznenada iskrsavaju na sve strane – kvarovi, popravke, kućni troškovi. Ako planirate nešto skupo, sačekajte kraj meseca. Oprez s karticama i pozajmicama!

Rak

Stari trud se isplaćuje! Rakovi mogu očekivati povrat ulaganja ili novac kroz porodične poslove. Finansijska situacija se popravlja – ali pazite na neplanirane troškove.

Lav

Crveni alarm! Lavovi ulaze u period ozbiljne krize – problemi sa naplatama, kašnjenja i neočekivani izdaci. Ovo je mesec za stezanje kaiša i izbegavanje rizičnih odluka.

Devica

Spora pobeda. Device koje traže posao ili dodatni prihod dobiće vetar u leđa. Isplatiće se vaša organizacija i štednja – kraj maja donosi olakšanje.

Vaga

Veliko finansijsko resetovanje! Vage konačno rešavaju dugove i ulaze u stabilniju fazu. Novac stiže iz više pravaca – samo ostanite fokusirani i izbegavajte nepotrebne izdatke.

Škorpija

Više para, više očekivanja. Škorpije imaju priliku da povećaju prihode, ali neka paze da ne preuzmu tuđe troškove. Ulaganje u znanje sada se višestruko isplati kasnije.

Strelac

Promene na poslu mogu promeniti i tok novca. Ako imate biznis, obratite pažnju na rokove i papirologiju. Ovo nije mesec za luksuz.

Jarac

Ništa spektakularno, ali stabilno. Jarčevi koji štede, moći će krajem maja da ulože pametno. Izbegavajte impulsivne kupovine – planiranje je ključno.

Vodolija

Ljuljanje broda! Vodolije ulaze u veoma nepredvidiv mesec – tehnički problemi, stan, kola, sve može da iznenadi. Pažljivo čitajte ugovore i pratite troškove.

Ribe

Kreativnost vam puni novčanik! Ribe koje se bave umetnošću, pisanjem ili edukacijom mogu lepo da zarade. Samo ne trošite više nego što zaradite, pa ni zbog “inspiracije.

