Šest parova horoskopskih znakova koji nikako ne mogu biti prijatelji

Astrolozi tvrde da nekim kombinacijama jednostavno nije suđeno da održe pravo prijateljstvo. Razlike u temperamentu, načinu razmišljanja i tempu života često vode do neraskidivih tenzija.

Ovan i Rak

Ovnovi su direktni, impulzivni i ne libe se da odmah pokažu svoje stavove, dok Rakovi svaku situaciju analiziraju i izbegavaju otvoreni sukob. Kada se Ovnov nagli udarci sretnu sa Rakovom potrebom za emocionalnom sigurnošću, tenzije postaju neizdržive – i jedna i druga strana će se povući pre nego što ikada uspostave ravnotežu.

Bik i Jarac

Ovaj par deli istu upornost i praktičnost, ali ih muči ista tvrdoglavost. Ni Bik ni Jarac ne vole da popuste, pa nijedan neće priznati grešku ili praviti kompromise. Iako bi njihova međusobna odanost mogla da izgradi čvrsto prijateljstvo, ponekad je njihova rigidnost jača od svake dobre namere.

Blizanci i Bik

Blizanci žive za brzinu i promene, dok Bik ceni mir, rutinu i detaljnu posvećenost svakoj aktivnosti. Kada Blizanac pokuša da ga „ubrzava“ ili Bik zahteva pauzu i stabilnost, oboje završavaju razočarani: prvi mislima da je drugi dosadan, a drugi uveren da ga prijatelj ne shvata ozbiljno.

Devica i Ovan

Devica planira korak po korak, analizira rizike i retko ulazi u nešto bez temeljne pripreme. Ovan je sušta suprotnost – deluje brzo, glavo kroz zid, bez previše razmišljanja o posledicama. Ta razlika u pristupu izaziva česte sudare, a zlopamtilo srce Device nikada neće lako oprostiti Ovnov impulsivni karakter.

Ako se prepoznajete u nekoj od ovih kombinacija, nemojte odmah prekidati svaki kontakt – ali svestan izbor prijatelja može vam uštedeti mnogo nepotrebnih tenzija.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com