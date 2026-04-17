Sezona Bika donosi velike promene za 3 znaka, 20. aprila okreću se drugim vrednostima

Sezona Bika će uticati na Bikove, Device i Jarčeve. Period u kome će se tražiti sigurnost i udobnost i putevi za bolju budućnost.

Sezona Bika počinje 20. aprila i traje do 21. maja, a donosi potpuno drugačiju energiju od prethodnog perioda, sporiju, stabilniju i usmerenu na uživanje u životu i stvaranje sigurnosti.

Sezona Bika sa sobom nosi prolećno vreme, zelenilo i živopisnu energiju cvetanja i uživanja.

Ovo je vreme kada treba da budete prisutniji, svesniji i da uživate u harmoničnim trenucima koji insistiraju da upijete svet oko sebe koji se menja sa svih pet čula.

Naglasak je na ravnoteži između onoga što želimo i onoga što nam je zaista potrebno. Neki će se fokusirati na ljubav i odnose, dok će drugi rešavati praktična pitanja i planove za budućnost. U svakom slučaju, 20. april donosi prilike za male, ali važne promene koje mogu imati dugoročan učinak.

Sezona Bika predstavlja astrološki period kada Sunce ulazi u znak Bika i fokus prebacuje na materijalne vrednosti, emocije i potrebu za stabilnošću.

Težnja ka sigurnosti

Nakon brzog i impulsivnog perioda Ovna, dolazi vreme kada se stvari smiruju. Imamo priliku da ono što smo započeli sada učvrstimo i razvijemo.

Dok traje sezona Bika ljudi teže sigurnosti, komforu i zadovoljstvima. Zbog toga se više okreću na uživanje u hrani, prirodi, dodiru i lepim stvarima.

Idealno vreme za finansije

Energija Bika donosi strpljenje i istrajnost, ali i izraženu tvrdoglavost, jer se teško odriče onoga što smatra vrednim. Sezona Bika je idealno vreme da se posvetimo finansijama, dugoročnim planovima i ličnim vrednostima, kao i da usporimo i naučimo da uživamo u sadašnjem trenutku.

Naglašena je potreba za hedonizmom, hranom i prirodom. Mnogi u ovom periodu pronalaze zadovoljstvo u malim stvarima. Ipak, može da se javi i otpor prema promenama. Bik voli poznato i sigurno.

Ovo je idealno vreme da se posvetimo sebi, svojim vrednostima i da polako, ali sigurno, radimo na ciljevima koji imaju dugoročan potencijal.

