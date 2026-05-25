Veliki kosmički preokret: Ova 4 znaka u sezoni Blizanaca očekuje nezapamćena sreća i čist uspeh!

Sezona Blizanaca donosi olakšanje za četiri znaka, od ljubavi do para. Pogledajte da li ste vi na spisku i šta da uradite.

Sezona Blizanaca počela je 21. maja i traje do 21. juna, a ovog puta definitivno ne dolazi tiho. Četiri znaka Zodijaka u ovom periodu hvataju zalet kakav nisu osetili još od prošlog leta, i to baš na onim poljima gde su poslednjih meseci najviše stiskali zube.

Govorimo o novcu koji kasni, ljubavi koja je na čekanju i jednoj prelomnoj poslovnoj odluci koju ste predugo odlagali.

Zašto baš ova sezona Blizanaca menja pravila igre?

Brza, vazdušna energija Blizanaca razbija sve što je ostalo zaglavljeno u aprilu i početkom maja. Posle teškog ulaska u proleće i osećaja da hodate kroz blato, taj otpor se konačno topi. Razgovori koji su mesecima visili u vazduhu odjednom se otvaraju, a dugo čekane poruke stižu baš onda kada prestanete da gledate u telefon.

Najveći kosmički dobitak nije neka velika nagrada s neba, već činjenica da prestaje stalna borba sa sitnicama. Finansijski račun koji se vukao, ćutanje u kući ili posao koji nikako nije hteo da krene – sve se to u narednim danima konačno pomera sa mrtve tačke.

Rak: vreme je da naplatite nešto što su vam dugovali

Rakovi konačno prestaju da se izvinjavaju za stvari koje nisu uradili. Sezona Blizanaca aktivira vašu kuću novca i ono što ste dali na poverenje, vraća se nazad. Može biti u pitanju stara pozajmica, neisplaćeni honorar ili poslovni dogovor koji je čekao od februara. Sredinom juna stiže konkretna ponuda koju ne smete odbiti iz inata.

Na ljubavnom planu, slobodni Rakovi srećnog su raspoloženja u utorak i sredu. Tada se otvara prilika za upoznavanje preko zajedničkog poznanika, a ne preko aplikacija. Zauzeti Rakovi prestaju da budu glavni krivac za svaku tišinu u kući.

Lav: konačno prestaje da boli novčanik

Lavovima se vraća zamah. Period Blizanaca donosi vidljivost na poslu, a to je za vas isto što i voda za ribu. Šef koji vas je previđao, odjednom traži vaše mišljenje. Polovinom juna stiže poziv koji menja vaš mesečni budžet, ne preko noći, već polako, mesec za mesecom.

Greška broj jedan koju Lavovi prave u ovom periodu je trošenje pre nego što novac stigne na račun. Sačekajte da vidite uplatu pre nego što obećate porodici letovanje. U ljubavi, vraća se neko iz prošlosti sa konkretnim predlogom, ne sa praznim pričama.

Vaga: ulazak Sunca u Blizance donosi mir u kući

Vage su mesecima nosile tuđe terete. Sada se to završava. Sunce u Blizancima aktivira vašu kuću putovanja i učenja, pa se otvara mogućnost kratkog izleta ili kursa koji ste odlagali još od jeseni. Novac za to dolazi sa strane, ne iz redovnih primanja.

Na privatnom planu, partner konačno priznaje ono što je mesecima pokušavao da prećuti. Razgovor je naporan, ali posle njega prvi put dišete punim plućima. Slobodne Vage imaju zelelo svetlo u poslednjoj nedelji maja.

Ribe: posle dugog ćutanja, neko vam se javlja prvi

Ribama se vraća osećaj da nisu same protiv sveta. Astrološka sezona vazduha vas obično isušuje, ali ovog puta ne. Razlog je jednostavan, vaša vladajuća energija dobija podršku iz pravca u koji niste gledali. Prijatelj iz studentskih dana se javlja sa predlogom koji vas vraća u igru.

U poslu, prestaje period u kojem ste radili dva puta više za istu platu. Neko primećuje koliko vučete, i to neko ko ima moć da promeni vašu poziciju. Ne tražite to sami, samo budite tu kad pitanje stigne.

Šta da uradite da ne propustite svoj trenutak

Greška koju većina vas pravi u ovakvim periodima je čekanje znaka sa neba. Znak je već tu, u pozivu koji odlažete da uzvratite, u poruci koju niste otvorili, u sastanku koji prebacujete već treću nedelju. Sezona Blizanaca nagrađuje brzinu, ne savršenstvo.

