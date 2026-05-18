Sezona Blizanaca je stigla i potpuno menja društveni život. Evo kako utiče na vaš znak ove nedelje

Sezona Blizanaca donosi promene u društvenom životu, saradnji, prijateljstvu, partnerstvima ove nedelje. Pogledajte kako vas menja.

Sezona Blizanaca je stigla i ove nedelje, od 18. do 24. maja 2026. godine, drugačije utiče na svaki horoskopski znak. Sunce ulazi u Blizance u sredu, označavajući početak društvenijeg i intelektualnijeg perioda.

Energija Merkura je u izobilju ove nedelje. Mesec u Blizancima nas podstiče da delimo svoje ideje sa drugima, pre nego što nas Mesec u Raku u utorak nauči važnosti iskrenosti u našim vezama. Lunacija u Lavu u četvrtak nam daje samopouzdanje i pokazuje nam kako da više volimo sebe.

U subotu, Mesec se seli u Devicu, vraćajući fokus na komunikaciju. Sa Marsom u Biku od ponedeljka, sada je lakše otkriti značajna partnerstva.

Ovan – lekcije koje ste naučili imaju smisla

S obzirom na to da tokom ove nedelje vladaju dva Merkurova Meseca, fokus je na komunikaciji i strpljenju. Kada je Mars bio u vašem znaku, služio je kao surov učitelj, pokazujući vam zašto nestrpljenje nije pravi put. Sada kada je Mars u Biku, lekcije koje ste naučili počinju da imaju smisla.

Odvojite vreme da slušate druge i budite strpljiviji sa njima. Vaši odnosi počinju da se transformišu ove nedelje jer vam energija Venere pokazuje kako da napravite pauzu od toga da budete vojnik.

Bik – počnite da gradite svoje snove

Sada kada je Mars u vašem znaku, ulazite u svoju moć. Konačno ste oslobođeni od stagnirajuće energije Marsa u Ovnu. Kako osećate neke od dugotrajnih efekata prošlonedeljnog mladog Meseca u vašem znaku, stvari počinju da rade u vašu korist. Ovo je vaš trenutak da uspostavite novi plan i počnete da gradite svoje snove.

Mesec u Raku vam pokazuje ljude koji vas vole i brinu o vama. Samoizražavanje je takođe veoma važno za vas tokom ove nedelje, a Mesec u Devici donosi koketnu i prijatnu energiju.

Blizanci – Sunce vas dovodi u centar pažnje

Dobrodošli u svoju sezonu! Ove nedelje se osećate pobednički, sa Suncem u vašem znaku koje vas čini centrom pažnje. Saturn u Ovnu vam olakšava da radite na svojim ciljevima, a Mesec u Blizancima donosi neke preko potrebne smernice.

Lunacija Raka vas mnogo uči o vašoj vrednosti i samopoštovanju. Učite da se ne zadovoljavate manjim nego što zaslužujete. Ovo je vaš trenutak da krenete u novu avanturu i putovanje ka ljubavi prema sebi. Takođe počinjete da vidite ljubav i romantiku u novom svetlu.

Rak – osetite svoje emocije

Početak nedelje je prilično miran, ali stvari počinju da se poboljšavaju sredinom nedelje. Mesec se pridružuje Jupiteru u vašem znaku, služeći kao kontrolna tačka dok nastavljate da se krećete kroz lekcije i promene koje vam je ovaj tranzit doneo.

Energija Merkura vas mami da analizirate svoja osećanja. Pa ipak, ovo je nedelja kada je za vas važnije da se posvetite sebi i zaista osetite svoje emocije.

Lav – saradnje koje ste ostvarili donose korist

Ovo je odlična nedelja za povezivanje sa prijateljima i dobru saradnju sa drugima. Vidite kako su saradnje koje ste ostvarili donele nove i promišljene ideje.

Ako ste zaglavljeni u kreativnoj blokadi, energija Bika vas odmah trgne iz nje. Sa Uranom i Mesecom u Blizancima, smišljate neke inovativne ideje koje mogu podići tekući projekat na viši nivo. Budite strpljivi i verujte procesu.

Devica – stižu neočekivana iznenađenja

Tokom ove nedelje, vaši odnosi teku mnogo lakše jer sezona Blizanaca pojačava vaše društvene veze. Ovo je period kada možete uživati u provođenju vremena sa drugima, jer energija Merkura počinje i završava nedelju.

Praćenje zadataka i traženje podrške donosi neočekivana iznenađenja. Kao znak Zemlje, energija sada donosi mnogo mira u vaš svet.

Vaga – budite strpljivi

Suočili ste se sa mnogim iskušenjima tokom poslednjih nekoliko meseci, ali ove nedelje stvari su počele da imaju više smisla. Stelijum Ovna je konačno završen, a ovaj tranzit Marsa u Biku deluje posebno utemeljujuće.

Mesec u Blizancima dodaje nivo optimizma koji vam je potreban. Budite strpljivi sa sobom i ne dozvolite svom unutrašnjem kritičaru da preuzme kontrolu. Sada ste spremni da se podignete na viši nivo.

Škorpija – kopaćete po prošlosti

Sezona Blizanaca ove nedelje vas tera da kopate po prošlosti, kako biste se mogli suočiti sa svojim strahovima i početi da živite u sadašnjosti. Sezona Blizanaca donosi mnoštvo poklona koji vas čine većim ratnikom.

Sa lunacijama Raka i Lava, dobijate nove zadatke koji vam omogućavaju da se osećate udobnije preuzimajući liderske uloge. Ovo nije vreme da se skrivate. Ovo je trenutak da budete ponosni na sebe i naučite šta donosite.

Strelac – sanjajte velike snove

Energija ove nedelje donosi neke transformacije. Uran služi kao katalizator za vas, donoseći prodore i uvide koji se pokazuju vrednim za vaše odnose i buduće ciljeve.

Ne bojte se da sanjate velike snove sve dok imate praktičan plan. Sada razumete kako da sklapate saveze i vidite vrednost u očuvanju važnih odnosa koji vas transformišu i ohrabruju.

Jarac – nemojte biti tako strogi prema sebi

Vaša radna etika je stavljena na test ove nedelje, a Mesec u Blizancima vas čini svesnijim promena potrebnih za postizanje uspeha. Fokusirajte se na ono što vas strastveno zanima i nemojte biti previše kritični prema sebi. Budite spremni da pravite promene sa Uranom u Blizancima.

Mesec u Devici se više bavi tehničkom stranom, podsećajući vas na naporan rad koji morate uložiti. Ovo je vredno iskustvo učenja, koje vas podstiče da otkrijete nešto novo što je korisno za vaše profesionalne ili akademske ciljeve.

Vodolija – postavite ciljeve za budućnost

Mesec u Blizancima na početku nedelje čini vas optimističnijim. Promene su na snazi nakon prošle nedelje mladog Meseca u Biku, ali sve je dobro. Sada se osećate veoma ponosno.

Izrazite se i postavite čvrste ciljeve za budućnost. Trenutne veze dobijaju podsticaj jer ste spremniji da budete prisutni i puni razumevanja. Slobodni ljudi počinju da razumeju sa kakvim partnerima žele da budu u budućnosti.

Ribe – jačaju porodične veze

Neke skrivene priče izlaze na videlo nakon prošlonedeljnog mladog Meseca u Biku. Ovo je period kada ste spremniji da rešite stvari sa porodicom. Provođenje vremena zajedno, bilo da kuvate obrok kod kuće ili idete u grad, jača vašu vezu sa njima.

Način na koji koristimo reči tokom ovog perioda je važan. Tokom ove sezone Blizanaca, mnogo učimo o diplomatiji.

