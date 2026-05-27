Sudbina im otvara vrata bogatstva: Ova 2 znaka će plivati u parama dokle god traje sezona Blizanaca

Sezona Blizanaca novac donosi na neočekivan način dvema vazdušnim znacima. Otvorite oči, jer prilika kuca tiho, ali stalno.

Sezona Blizanaca novac obično ne deli ravnomerno, a ovog puta su dva vazdušna znaka u prvom redu. Sunce je 21. maja prešlo u Blizance i ostaje tamo do 21. juna, a u toj brzoj, pričljivoj struji vazduha najviše dobijaju Vaga i Vodolija. Ne na lutriji, nego kroz pozive, ponude i jedan razgovor koji menja sve.

Planete su se namestile tako da informacija postaje valuta. Ko prvi čuje, prvi i naplati. Vagi i Vodoliji vesti ovog meseca stižu pre nego što su zvanično objavljene, i tu je sva tajna.

Zašto baš Vaga i Vodolija dominiraju u sezoni Blizanaca?

Blizanci, Vaga i Vodolija čine vazdušni trio. Kada Sunce uđe u Blizance, oni se u astrologiji poravnavaju u trigon – to je najmekši i najbrži protok energije koji možete zamisliti. Sve ono što su Vaga i Vodolija mesecima odlagale, sada dobija „zeleno svetlo“. Mejlovi se konačno otvaraju, sastanci se zakazuju preko reda, a papiri se potpisuju bez natezanja.

Novac stiže iz više izvora

Najveći dobitak ovog meseca nije jedan veliki „džekpot“, već raznovrsnost. Novac će se pojaviti kroz više paralelnih tokova. Honorar koji niste očekivali, dug koji vam je vraćen, ili popust koji vam je uštedeo budžet. Nije stvar u sreći, već u tome što će se sve ove sitne, „razbacane“ prilike konačno sliti u isti džep.

Vaga: Stari poznanik vraća uslugu i otvara vrata

Vagi se u prvoj polovini juna javlja neko iz starog kruga, verovatno bivši kolega ili poznanik sa kojim ste se izgubili pre dve do tri godine. Taj razgovor, naizgled usputan, pretvara se u konkretnu ponudu do kraja meseca. Vaga dugo nije imala ovako čistu priliku da naplati svoj rad bez cenkanja.

Savet je jednostavan, ali ga većina Vaga ignoriše: ne odbijajte sastanak za kafu, čak i kad vam se ne ide. Tu se ovog meseca otvaraju vrata, ne u kancelariji. Petak i utorak su dani kad poruke najviše vrede, pa proverite telefon i pre nego što ujutru ustanete iz kreveta.

Vodolija: Ideja koju ste odložili konačno donosi pare

Vodoliji se vraća projekat koji je odbacila krajem prošle godine. Neko drugi je u međuvremenu pokušao isto i nije uspeo, pa se Vodolijino ime pojavljuje kao rezerva, a onda i kao prvi izbor. Iznos koji se pominje veći je od onog koji ste tada tražili. Ne pristajte na prvu cifru, jer postoji prostor za pregovore, i to znatan.

U drugoj polovini sezona Blizanaca donosi Vodoliji i neočekivan priliv preko interneta. Možda se isplaćuje stara saradnja, možda kreće prodaja nečeg što ste mesecima ostavili po strani. Bilo kako bilo, novac stiže digitalno, brzo i bez papirologije.

Kako da ne propustite svoj trenutak

Sezona Blizanaca ne dolazi sa fanfarama. Dolazi kao kratka poruka u 22h, kao poziv sa nepoznatog broja, kao komentar ispod nečijeg posta. Vaga i Vodolija moraju da budu dostupne i da odgovaraju brzo. Kod vazdušnih znakova brzina reakcije je novac.

Greška broj jedan u ovom periodu je preterano razmišljanje. Blizanačka energija ne čeka da odvagate svaku reč. Kažite „da“, pa onda razrađujte detalje. Tako rade ljudi koji u ovoj sezoni završe sa punim novčanikom, a ne sa pričom o tome šta su mogli.

Šta donose poslednje dve nedelje sezone

Do 21. juna obe znake čeka još jedan talas. Vagi se otvara mogućnost da preuzme malu, dodatnu odgovornost koja kratkoročno deluje kao gnjavaža, a već u julu postaje stalni izvor prihoda. Vodoliji stiže poziv iz inostranstva, ili bar iz drugog grada, koji menja kalendar za celu jesen.

