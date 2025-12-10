Sezona Jarca donosi sudbinske promene za 3 znaka, ključan je 22. decembar

Iako se može činiti hladnom i teškom, ova energija nosi veliku snagu. Sezona Jarca donosi sudbinske promene za Jarčeve, Bikove i Device.

Sezona Jarca počinje oko 22. decembra i traje do oko 19. januara, kada Sunce prolazi kroz znak kojim vlada planeta Saturn. Ovaj astrološki period povoljno će uticati na Jarčeve, Bikove i Device.

To je period u kojem naglasak pada na odgovornost, disciplinu, dugoročne ciljeve i realan pogled na život.

Dok je Strelac donosio širinu, optimizam i potrebu za slobodom, Jarac nas vraća u stvarnost i podseća da snovi bez plana i truda ostaju samo želje.

Strpljivost i napredak

U ovoj sezoni ljudi postaju ozbiljniji, strpljiviji i usmereniji na posao, obaveze i sopstveni napredak. Mnogi osećaju potrebu da postave jasne granice, naprave planove za narednu godinu i preuzmu kontrolu nad svojim vremenom i energijom.

Fokus se prebacuje sa želja na konkretne korake, odnosno šta je potrebno da uradimo danas da bismo sutra bili bliže onome što želimo.

Donošenje odluka

Sezona Jarca je posebno povoljna za donošenje odluka vezanih za karijeru, obrazovanje i finansije. Podstiče nas da budemo odgovorni prema sebi i drugima, da završimo ono što je započeto i da gradimo čvrste temelje za budućnost. Emotivno, ovo može da bude period povučenosti i opreza, ali i zrelijeg pristupa odnosima.

Iako se ponekad može činiti hladnom i teškom, energija Jarca nosi veliku snagu. Ona nas uči strpljenju, izdržljivosti i veri u proces. Sve što se u ovom periodu gradi polako i uporno ima potencijal da traje dugo i donese dugoročan uspeh.

(Krstarica/Informer.rs)

