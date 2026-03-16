Sezona Ovna je stigla, kako to utiče na vaš znak ove nedelje?

Sezona Ovna je stigla. Energija Ovna i direktan Merkur imaju mnogo uticaja na svaki horoskopski znak. Spremni smo da počnemo nešto novo.

Sezona Ovna je stigla i ove nedelje, od 16. do 22. marta 2026. godine, drugačije utiče na svaki horoskopski znak. Sunce ulazi u Ovna u petak, podstičući našu želju za uspehom.

Mlad Mesec u Ribama u sredu, 18. marta, motiviše nas da se ponovo zaljubimo u sebe i svoju viziju uspeha. Želimo da sanjamo velike snove tokom ovog tranzita, a pošto je Saturn takođe u Ovnu, spremni smo da obavimo posao.

Energija Ovna i direktan Merkur nas vode napred, jer sada imamo alate potrebne da završimo ono što započnemo.

1. Ovan – usporite i proslavite

Počinjete veoma potrebno i fantastično poglavlje sa mladim Mesecom u Ribama koji se pojavljuje nekoliko dana pre početka sezone Ovna. Usporite, gledajte film, pecite kolačiće i razmislite. Ovo je vaš trenutak da proslavite sebe, Ovne.

Vreme je da ponovo preuzmete kontrolu i usmerite pažnju na uzbudljivije poduhvate vezane za vaše profesionalne ciljeve ili kreativne aktivnosti. Merkur je u direktnoj fazi u petak, 20. marta, što ovo čini veoma nezaboravnim periodom za vas da iskoristite svoju moć i razumete svoju intuiciju u budućnosti.

2. Bik – pripremajte se za nešto novo

Dajte sebi ljubav i saosećanje koje su vam potrebne ove nedelje. Ulazite u ovu novu fazu života sa mnogo više razumevanja. Preuzmite inicijativu sada da započnete novi plan sa Merkurom koji je u direktnoj fazi pred kraj nedelje.

Sezona Ovna nas sve prosvetljuje, ali vas uči kako da se ne fokusirate na prošle neuspehe. Umesto toga, pripremite se za ono što vas čeka. Dovoljno ste opremljeni i talentovani da blistate.

3. Blizanci – divne ideje imate

Vaš vladar, Merkur, je ove nedelje direktno stacioniran, Blizanci. To, i Mlad Mesec u Ribama, podstiče vaše razmišljanje i priprema vas za to kako vaša maštovita strana podstiče vaše tekuće kreativne projekte.

Ove divne ideje vas pokreću i rešavate probleme sa lakoćom. Osećate se mnogo udobnije radeći sami i ulivajući ljubav potrebnu u svoje projekte.

4. Rak – šansa u karijeri

Sa Jupiterom koji je sada direktno u vašem znaku i Merkurom spremnim za direktno stacioniranje, ova nedelja je posebno obećavajuća, Rakovi. Mlad Mesec u Ribama otvara prijatne mogućnosti u vašoj karijeri. Međutim, sa Saturnom i Mesecom u tesnom položaju, ovo je vreme da naučite kako da budete strpljivi sa svojim procesom. Ovaj Mlad Mesec vam pokazuje da vam rad ka vašim ciljevima polako i metodično pomaže da se podignete na viši nivo.

5. Lav – započnite svoj plan

Kao vatreni znak, ovo će biti prelepa nedelja, Lave. Kako dobijamo više vatre na nebu, to budi deo vas koji je neko vreme bio uspavan. Ako ste motivisani da uspete, ovo je vreme da započnete svoj korak-po-korak plan. Takođe možete da se upustite u nove avanture iz udobnosti svog doma kroz besplatne kurseve ili čitanje knjiga koje vas zanimaju.

6. Devica – napredak u finansijama

Strastveni mlad Mesec u Ribama vas dočekuje u novu fazu neposredno pre nego što Sunce uđe u Ovna. To znači da ćete dobiti nove alate za napredak u vašem finansijskom sektoru.

Ove nedelje ste analitičniji kada je u pitanju način na koji delite svoje resurse sa drugima, bilo da je u pitanju prijatelj ili romantični partner. Oni u poslovnim vezama takođe imaju nove ideje o tome kako da podele finansijske dobitke dok traje sezona Ovna.

7. Vaga – nalazite kompromis

Vatrena energija se dešava u vašem sektoru odnosa, Vaga. Ovo vam pokazuje kako se ponašate u svojim vezama. Da li vam prijatelji ili partner uzvraćaju energiju koju im dajete? Ili je ovo vreme da budete nezavisniji?

Mnogo pitanja se javlja tokom ovog perioda i postoje mogućnosti za smislene razgovore sada sa direktnim Merkurom. Pošto imate više smernica od Saturna i Venere u Ovnu, možete postići kompromis ako postoje sukobi u vašim vezama.

8. Škorpija – dobra saradnja

Ove nedelje, dobro sarađujete sa drugima, Škorpije. Mlad Mesec u Ribama vam pruža odlične prilike da pokažete svoje liderske veštine i preduzmete akciju. Takođe možete postati mentor u svojim grupama prijatelja tokom narednih nekoliko meseci. Sve u svemu, ovo je vredna lekcija koja vam pokazuje kako da stavite novi šešir kada je u pitanju dinamika koju imate sa drugima.

9. Strelac – novi početak za vas

Ako ste imali kreativnu blokadu u poslednjih nekoliko godina, Mlad Mesec u Ribama vam pomaže da ponovo pronađete svoj glas. Sunce i Mesec u Ovnu pokreću novi početak za vas. Ako imate decu, ovaj Mesec vam pomaže da ih mnogo bolje razumete i budete strpljiviji, sa Venerom i Saturnom takođe u ovom delu vašeg grafikona. U ovom trenutku, spremni ste da vredno radite na ostvarivanju svojih snova.

10. Jarac – usporite

Ovaj mlad Mesec vas traži da usporite, Jarče. Razmislite o tome da napravite pauzu kako biste se fokusirali na svoj porodični život i napravili smislene planove za budućnost. Tranzit takođe testira vaše strpljenje sa drugima. Umesto da budete eksplozivni, dok traje sezona Ovna razmislite pre nego što progovorite i saslušajte sve strane argumenta.

Mesec i Saturn u Ovnu vam pokazuju vrednost čvrstih prijateljstava i zašto je važno osloboditi se zamerki. Sada kada je Jupiter direktan, pobrinite se da osvojite ljude ljubaznošću i saosećanjem.

11. Vodolija – vratite se u centar pažnje

Ove nedelje, fokus je na povezivanju sa vašom zajednicom, Vodolije. Možda ćete biti pozvani da se pridružite klubu, timu ili budete deo zajedničkog projekta. Udobnije vam je da se vratite u centar pažnje. Pripremite se da preuzmete više liderskih uloga ili da budete neko kome se vaši prijatelji mogu ugledati. U poslednje vreme ste stekli toliko razumevanja, a sada je vreme da drugima pokažete svoje veštine.

12. Ribe – samoistraživanje i ljubav

Mlad Mesec u vašem znaku odražava kulminaciju svega što ste naučili u poslednje dve godine, Ribe. Sezona ovna donosi oslobađanje iz kandži Saturna u Ribama i spremni ste da prihvatite ovaj trenutak. Mesec u ovom položaju donosi kolektivu više samopouzdanja i omogućava vam da budete iskreni o tome šta želite u budućnosti. Samoistraživanje i ljubav su glavne teme ove nedelje.

(Krstarica/YourTango)

