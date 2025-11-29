Sezona prosperiteta počinje za ova 3 znaka: Imaće sve, novac, šanse, blagostanje, ako budu imali hrabrost i inicijativu

Mesec u Ovnu ističe ambiciju, hrabrost i pokretačku snagu. Za Ribe, Vodoliju i Jarca sezona prosperiteta počinje, ako deluju smelo i odvažno.

Mesec prelazi u Ovna u subotu, podstičući ove astrološke znake da deluju smelo i iskoriste prilike. Sezona prosperiteta počinje za Jarca, Vodoliju i Ribe. Ova energija je energija hrabrosti i inicijative.

Počev od 29. novembra 2025. godine, tri horoskopska znaka ulaze u sezonu prosperiteta. Mesec u Ovnu naglašava ambiciju, hrabrost i pokretačku snagu. Podstiče nas da delujemo smelo i iskoristimo prilike koje su nam bile van domašaja.

Kao što svi znamo, inicijativa je prvi korak u prizivanju prosperiteta. Ako ga želimo, moramo da radimo na njemu, a to znači da moramo da iskoristimo energiju koja gradi samopouzdanje. Nema više oklevanja.

Na današnji dan, tri horoskopska znaka vide šta je zapravo izgradnja budućnosti. Imamo hrabrosti i inicijative, a sada imamo i savršen tranzit da sve to pokrenemo. Nema više sumnje u sebe, niti izgovora.

1. Jarac – vidite svetlu budućnost

Mesec u Ovnu vam pomaže da se fokusirate, dok dodajete novu dimenziju vašim ciljevima. Vidite budućnost, i ona je svetla, dragi Jarče. Nalazite se u retkoj poziciji gde vas ništa ne može zaustaviti. Ono što sada započnete ima dugovečnost. Prosperitet je jedina reč za ono što stvarate upravo sada.

Ovo nije dan za oklevanje. Subota, 29. novembar, posvećena je finansijskim prilikama i karijernim dobicima. Sezona prosperiteta počinje dok budete sprovodili svoje planove u delo, videćete koliko ste bili u pravu u vezi sa određenim odlukama.

Prosperitet stiže kroz disciplinu, a pošto imate tu dašak smelosti, cela stvar je savršeno tempirana. Vaši instinkti su oštri, a vaš stav je odličan.

2. Vodolija – novac i priznanja teku ka vama

Pod Mesecom u Ovnu, vaše ideje nose neverovatnu originalnost, a drugi ih primećuju. Znate kako da nasmejete ljude i naterate ih da razmišljaju, Vodolije. Razgovori ili saradnje otvaraju vrata koja deluju obećavajuće. Ovako privlačite prilike koje se savršeno poklapaju sa vašom jedinstvenom vizijom.

Ulazite u prosperitetno poglavlje izgrađeno na samoizražavanju i inicijativi. Nikada niste čekali odobrenje bilo koga, a 29. novembra nećete ni početi. Novac i priznanje teku ka vama jer se ističete.

Ne plašite se da se istaknete. To ste jednostavno vi. Vi ste originalni, a prosperitet koji privlačite je vaša vrsta prosperiteta. To odgovara vašim potrebama. Mesec u Ovnu nagrađuje vašu hrabrost i jedinstvenost. Prigrlite svoju autentičnost jer ste ispred svih.

3. Ribe – imate hrabrost i viziju

Mesec u Ovnu vas tera da razmišljate o ličnim vrednostima i samopoštovanju, podsećajući vas da izobilje počinje iznutra. Oduvek ste to znali, a sada, 29. novembra, spremni ste da krenete ka spolja.

Lepota i bogatstvo su sada uspostavljeni deo vašeg života, a kada Mesec pređe u Ovna, spremni ste da napravite korak dalje. Imate hrabrosti i viziju, Ribe. Sada je vreme da izgradite svoju budućnost.

Ne morate se izvinjavati što ste neko ko sebe vidi kao odličnog. U stvari, to je upravo ono što ostvaruje vaše snove. Sada znate da je vaše samopouzdanje ono što privlači bogatstvo i spremni ste da ga prihvatite, Ribe.

