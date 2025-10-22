Danas počinje sezona Škorpije: Evo kojim horoskopskim znacima donosi blagostanje

Škorpionska sezona 2025. godine, koja traje od 22. oktobra do 21. novembra, donosi snažnu energiju promena i mogućnosti za nekoliko horoskopskih znakova. Ovaj period je poznat po tome što Mars u Škorpiji, Saturn u Ribama i Jupiter u Raku formiraju „veliki trigon“, astrološki aspekt koji donosi povoljne uticaje.

Rak: Ljubav i zabava na prvom mestu

Za Rakove, škorpionska sezona donosi povoljan period za ljubav, prijateljstvo i društvene aktivnosti. Mars, Sunce i Merkur nalaze se u petoj kući ljubavi, što stvara idealne uslove za romantične susrete i uživanje u društvenim događanjima. U novembru, fokus će se prebaciti na posao i zdravlje, pružajući prilike za lični razvoj, putovanja i učenje. Ovo je jedan od najuspešnijih perioda godine za Rakove.

Škorpija: Nova energija i finansijski uspeh

Škorpije ulaze u svoju sezonu s Marsom, Suncem i Merkurom u prvoj kući ličnosti, što je vreme za nove početke, aktivne poduhvate i lični rast. U novembru, pažnja će se okrenuti ka finansijama, s mogućnostima za nove izvore prihoda. Puna mesec 5. novembra i mladi mesec 20. novembra dodatno će pojačati značajna pitanja u vezi s novcem i partnerstvima.

Ribe: Putovanja i profesionalni rast

Za Ribe, škorpionska sezona utiče na devetu kuću putovanja, učenja i dalekih komunikacija. Moguće su nove poznanike i prijatni susreti. Venera u Lavu i Škorpiji pojačava harmoniju u odnosima, čineći ovaj period posebno povoljnim za profesionalni rast i putovanja.

Blizanci: Produktivnost i lični napredak

Blizancima će sve planete tokom škorpionske sezone uticati na šestu kuću posla i zdravlja. Ovo je vreme za produktivnost, nove projekte i poboljšanje blagostanja. Takođe, postoji šansa za unapređenje ličnog života i početak putovanja. Ništa tokom ovog perioda neće sprečiti Blizance da postignu uspeh. Puna mesec 5. novembra i mladi mesec 20. novembra donose nove prilike u finansijama i partnerstvima.

