Sezona Škorpije donosi im novac, ljubav i preokret iz snova. 4 znaka do 21. novembra prati neverovatna sreća 

Sezona Škorpije donosi im novac, ljubav i preokret iz snova. Rak, Škorija, Ribe i Blizanci do 21. novembra imaće neverovatnu sreću.

Sezona Škorpije 2025. već je u punom jeku, i biće sve samo ne tiha. Od 23. oktobra do 21. novembra, nebo gori pod vatrenim aspektima Marsa, Sunca i Merkura u Škorpiji. Saturn u Ribama i Jupiter u Raku formiraju veliki trigon koji donosi talas blagostanja.

ve što je bilo skriveno otkriva, a oni koji su spremni da veruju svojoj intuiciji — konačno dobijaju ono što zaslužuju.

Ova sezona nije za pasivne – ona nagrađuje hrabre, one koji zarone duboko i ne plaše se istine.

Četiri znaka će posebno osetiti moć ovog tranzita: za njih, novembar će biti mesec u kojem se ljubav, posao i sreća spajaju u najlepši mogući splet.

Dok jedni tek uče kako da se izbore sa emocijama, drugi doživljavaju vrtoglavi uspon, i duhovno i materijalno. Za njih je sezona Škorpije poput vatrenog pečata, znak preobražaja, moći i ispunjenja.

Rak – savršeno vreme za vas

Mars, Sunce i Merkur biće u vašoj petoj kući ljubavi, prijatelja i zabave. Ovo je savršeno vreme za romantiku, prijateljstvo i društvene aktivnosti, poput odlaska u restorane, klubove…

Kada Mars u novembru uđe u znak Strelca, vaš fokus će se preusmeriti na posao i zdravlje. Svemir će podržavati lični razvoj, putovanja i učenje.

Ovo je jedno od najuspešnijih i najsrećnijih razdoblja u godini za Rakove.

Škorpija – Ovo je vaša sezona!

Na početku ovog razdoblja, Sunce, Merkur i Mars nalaziće se u vašoj prvoj kući ličnosti. Ovo je trenutak za nove početke, poduhvate i lični razvoj.

Bićete koncentrisani na finansije. Mogu se pojaviti nove prilike za zaradu. Pun Mesec 5. novembra i mlad Mesec 20. novembra staviće u prvi plan važna finansijska i partnerska pitanja.

Ribe – nova poznanstva i prijatni susreti

Sezona Škorpije uticaće na vašu devetu kuću putovanja, učenja i komunikacije na daljinu. Moguća su nova poznanstva i prijatni susreti.

Venera u Lavu i Škorpiju ojačaće harmoniju u odnosima, čineći ovo razdoblje posebno povoljnim za uspeh u karijeri i putovanja.

Blizanci – bolji privatni i poslovni život

Sreća će biti na vašoj strani, jer će sve planete sezone Škorpije delovati na vašu šestu kuću rada i zdravlja. Ovo je vreme za produktivnost i nove projekte.

Osim toga, dobićete šansu da poboljšate svoj privatni život. Ništa vas tokom ovog perioda neće sprečiti da ostvarite uspeh.

Pun Mesec 5. novembra i mlad Mesec 20. novembra doneće nove prilike na polju finansija i partnerstva.

(Krstarica/Your Tango)

