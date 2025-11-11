Sezona Strelca od 22. novembra donosi im pozitivu i velike pare, 3 znaka očekuju velike promene u životu!

Sezona Strelca od 22. novembra najviše će pogodovati Strelcu na poslovnom planu, Lavu za nova poznanstva i Ovnu, menja životnu filozofiju.

Sezona Strelca počinje 22. novembra i traje do 21. decembra. Ovaj astrološki period pozitivno će uticati na Strelčeve, Lavove i Ovnove.

Sunce od 22. novembra prolazi kroz znak Strelca i tada se oseća porast energije, optimizma i želje za novim počecima.

Sezona Strelca donosi talas optimizma, avanture i širenja vidika. Nakon dubokih i emotivnih iskustava koje je donela Škorpija, Strelac nas podseća da život ima smisla samo ako verujemo, istražujemo i rastemo.

Ovo je period kada duša želi da putuje, bilo fizički, kroz nova mesta i kulture, ili kroz nove ideje i učenja. Energija Strelca budi potrebu za slobodom, iskrenošću i smelijim koracima u pravcu sopstvene istine.

Ljudi u ovom periodu postaju otvoreniji, duhovitiji i spremniji da rizikuju, dok se svakodnevne brige čine manje važne u poređenju sa većom slikom života.

Vera u bolje sutra

Pod vladavinom Jupitera, planete sreće i ekspanzije, ovo je vreme da verujemo u bolje sutra, da učimo iz iskustava i da pratimo unutrašnji kompas koji nas vodi ka smislu i radosti.

Sezona Strelca podseća da je život avantura i da je svaka iskrena potraga za istinom već korak ka sreći.

Sezonu Strelca najbolje mogu da iskoriste Strelčevi, Lavovi i Ovnovi.

Strelac – napredak na poslovnom planu

Idealan period za putovanja, promenu navika i inicijativu na poslovnom planu. Pokazaćete se kao odličan organizator i vođa projekta. Svaka odluka ima veliki uticaj na finansije, karijeru. Prilike koje se pojavljuju donose konkretne rezultate. Oni koji deluju hrabro mogu postaviti temelje za budući uspeh.

Lav – sezona Strelca donosi početak lepe romanse

Pred vama je lep period za nova poznanstva ili početak romanse. Sezona Strelca donosi mogućnost susreta sa osobama iz inostranstva. Tražite nove načine da upoznate ljude i to će vas činiti srećnim.

Ovan – pozitivna životna filozofija

Sunce u Strelcu donosi vam mogućnost dalekog putovanja. Takođe, promena životne filozofije može da vam usmeri život u pozitivnom smeru. Činite to sami za sebe, a ne za bilo koga drugog. Oslobađate se, i težina nestaje. Dobro je reći zbogom problemima koji vas guše i nastaviti pozitivno kroz život.

(Krstarica/Informer.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com