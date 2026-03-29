Sjajan april za ova 4 znaka, Jupiter i Venera donose im obilje novca i ljubavi. Bogatstvo im ne gine!

Bik, Blizanci, Rak i Ribe srećni su znaci u aprilu. Sjajan april za njih, Planete im donose obilje novca i ljubavi.

Četiri horoskopska znaka doživljavaju veliko obilje i sreću od sada do kraja aprila 2026. Jupiter i Venera su dve planete sreće i obilja svih vrsta. Jupiter je primarna planeta novca i bogatstva, a krenuo je direktno 9. marta. Sjajan april za ova 4 znaka horoskopa.

Jupiter je veoma moćan na početku aprila. 4. aprila konačno se kreće napred prvi put od novembra 2025. godine, kada je ušao u retrogradno kretanje. Dok je Jupiter u Raku, donosi pozitivno negovanje domu, porodici i našem emocionalnom životu kada se mnogi od nas povežu sa svojim najdubljim osećanjima i osećanjima drugih. Jupiter u ovom znaku je pozitivan za žene i podstiče rast u porodici, nekretninama i emocionalni i intuitivni razvoj za sve, iako neki znaci imaju više koristi od drugih.

Venera je druga planeta izobilja i vlada ne samo bogatstvom i materijalnim dobrima, već i ljubavlju, lepotom, našim društvenim životom i vrednostima. U aprilu, Venera tranzitira kroz Bika do 24. aprila, kada ulazi u Blizance i tranzitira kroz ovaj znak od 24. aprila do 19. maja.

Ove dve planete privlače veću sreću i izobilje za četiri horoskopska znaka tokom celog meseca, pa će biti sjajan april za ove znakove.

1. Bik – vaš najbolji mesec ove godine

Jupiter je direktan i tranzitira vašu treću kuću, koja vlada našim lokalnim okruženjem, komunikacijom, putovanjima na kratke udaljenosti i idejama. Upravo tokom ovog tranzita možemo dobiti neke od naših najboljih ideja za poboljšanje naših prihoda, projekata ili drugih oblasti života. Možda ćete početi da se osećate bliže braći i sestrama i užoj porodici ili da provodite vreme zajedno. Takođe možete postati popularni među komšijama, kolegama i onima sa kojima živite blizu.

Vaše komunikacijske veštine mogu se poboljšati, pomažući drugima da vas razumeju i veruju u vaše ideje. Ova pozicija pokreće rast kroz svakodnevne interakcije, optimizam i informacije. Ovo može biti odličan tranzit za pisanje, predavanja ili govorenje. Jupiter u Raku je veoma kompatibilan sa Bikom i nalazi se u sekstilu sa Suncem svakog Bika u nekom trenutku ovog Jupiterovog ciklusa, što može biti samo pozitivno i korisno.

Venera u Biku tranzitira kroz vašu 1. kuću do 24. Pošto 1. kuća vlada vašim sobom, trebalo bi da izgledate i osećate se dobro, a ovaj tranzit pomaže u privlačenju drugih k vama. Povećava samopouzdanje koje se javlja kod drugih, i ovo je idealna pozicija Venere za vas.

Kada Venera promeni znak i uđe u Blizance, ona tranzitira kroz vašu 2. kuću novca. I ovo može povećati samopouzdanje i pomoći sa novcem i finansijama. Ovo može doneti period povećanih mogućnosti i luksuza, pojačanog šarma i poboljšanih finansija kroz prilike koje vam se ukažu. Ovo bi trebalo da bude jedan od, ako ne i najbolji, meseci ove godine. Sjajan april!

2. Blizanci – lepota u svim oblicima

Jupiter, u direktnom tranzitu, nalazi se u vašoj drugoj kući novca ovog meseca. Jupiter u drugoj kući donosi period povećane finansijske sreće, poboljšanog samopoštovanja i materijalnog širenja. Pošto druga kuća takođe vlada našim vrednostima, možete proći kroz period kada preispitujete koje su vaše prave vrednosti i pravite promene. Ovo takođe može biti vreme za mudra ulaganja u vašu budućnost i trebalo bi da se osećate dobro u vezi sa svojim resursima.

Venera u Biku tranzitira vašu 12. kuću veći deo meseca, što može podstaći emocionalno isceljenje na dubokom nivou i pomoći u duhovnom rastu. Ovo može ukazivati na vrstu bezuslovne ljubavi prema drugima ili može ukazivati na tajni ili skriveni novac. Venera kroz ovu kuću takođe može ukazivati na tajnu ljubavnu vezu, i možda ćete želeti da provedete neko vreme u samoći.

Venera počinje svoj tranzit kroz Blizance 24., ili vašu 1. kuću sopstva. Ovo se dešava samo jednom godišnje i to je vreme kada generalno izgledamo, osećamo se i delujemo prema drugima u najboljem svetlu. Ovaj položaj može povećati vaše samopoštovanje, na šta drugi reaguju. Ovog meseca biste mogli da iskusite ili kupite luksuz ili luksuzne predmete, ili nešto što poboljšava vaš izgled, poput odeće, nakita ili nečeg drugog. Privlači vas lepota u svim oblicima.

3. Rak – sjajan mesec

Jupiter je direktan u vašoj prvoj kući novca ovog meseca, što se dešava samo jednom u 12 godina. Jupiter je uzvišeni u ovom znaku, što znači da energija funkcioniše glatko i u svom najvišem obliku. Ovo može proširiti temu doma i porodice, posebno. Mogli biste kupiti nekretnine. Možete iskusiti veću udobnost i zadovoljstvo kod kuće.

Sve što uradite u ovom trenutku da biste povećali svoju ličnu sigurnost može biti od koristi. Ponekad, ovaj tranzit ima efekat da budete na pravom mestu u pravo vreme za značajnu priliku. Jupiter u vašem ličnom znaku je veoma srećno vreme.

Venera tranzitira kroz Bika veći deo meseca, odnosno vašu 11. kuću. Ovo je kuća koja vlada našim nadama i željama, našim društvenim grupama i načinom na koji komuniciramo sa zajednicom. Imate potencijal da se približite ispunjenju svojih dugoročnih ciljeva i planova, a može doneti i mogućnosti kroz prijateljstva. Venera u Biku je veoma kompatibilan znak za vas i smatra se da ste kod kuće u ovom znaku. Planetarni vladar Bika je Venera, tako da ovog meseca imate pomoć obe planete povezane sa izobiljem.

24. aprila, Venera ulazi u Blizance ili vašu 12. kuću. Ovo može pružiti priliku da se oslobodite bilo kakvog negativnog, starog emocionalnog prtljaga ili problema koji vas sputavaju. Uživate u provođenju vremena sami sa ovim položajem Venere, a ponekad može ukazivati na tajnu ljubavnu zainteresovanost. Očekujte sjajan april, Rakovi!

4. Ribe – emocionalna stabilnost i lična sreća

Jupiter je direktan u vašoj 5. kući ljubavi ovog meseca. U 5. kući, Jupiter se odnosi na romantiku, i ako ste slobodni, postoji velika šansa da će neko ući u vaš život tokom njegovog tranzita. 5. kuća takođe vlada zabavom, mestima za zabavu, zabavom, kreativnošću i decom. Imate velike šanse ne samo da upoznate nekoga već i da pronađete romantičnu sreću, bez obzira da li ste trenutno u partnerstvu ili ne. Ako imate partnera, trebalo bi da bude sjajna godina, a i vaša prijateljstva se mogu povećati.

Ako ste umetnički nastrojeni, ova osobina bi mogla poboljšati vaše sposobnosti, mogućnosti i šanse za uspeh. Ovo bi trebalo da bude vreme kada se zabavljate. Iskoristite svoje unutrašnje dete i dozvolite sebi da osetite radost. Ovo je takođe dobar položaj za nastavnike ili bilo koga ko se bavi decom. S druge strane, ako želite da imate decu, ovo je povoljno vreme.

Venera u Biku je veoma kompatibilna sa vašim znakom i veći deo meseca tranzitira kroz vašu 3. kuću. Ovo je povoljno za komunikaciju, kratka putovanja, intelekt i svakodnevne aktivnosti. Bolje komunicirate i nemojte se iznenaditi ako ne provodite vreme u svojoj neposrednoj blizini ili sa svojom užem porodicom. Mogli biste razviti prijatne odnose sa komšijama, a ovo bi trebalo da bude dobro vreme da zabavite ljude koji žive blizu vas.

Kada Venera uđe u Blizance 24., ulazi u vašu 4. kuću, koja vlada domom i vašim osnovnim temeljima. Mogli biste se preseliti, napraviti promene u svom domu, pozvati ljude u goste ili jednostavno uživati u svom domu u ovom trenutku. Doživljavate udobnost i domaću harmoniju, što podržava emocionalnu stabilnost i ličnu sreću, dajući vam odličan mesec u celini. Sjajan april za vas.

(Krstarica/YourTango)

