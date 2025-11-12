Sjajan horoskop danas imaće ovi znakovi, obilatu sreću i veru u život donosi im Mesec u Devici

Sjajan horoskop danas doživljava Bik, Rak, Ribe, Vaga i Jarac 12. novembra 2025. Mesec u Devici donosi obilje ovim astrološkim znacima u sredu. Energija Device se oblikuje u sredu jer se Merkur, vladar Device, poravnava sa Marsom dok Mesec ulazi u Devicu.

Devica se odnosi na postavljanje granica, bolju komunikaciju i učenje da budemo organizovaniji.

Vreme je da budete hrabri i suočite se sa onim što ne funkcioniše. Na taj način možete napraviti potrebna prilagođavanja. Divan je osećaj znati da radite nešto što će stvoriti pozitivan rezultat.

1. Bik – radite ono što mislite da je ispravno

Biče, u sredu otkrivate nešto tako umirujuće u vezi sa svojim romantičnim životom. Volite da volite druge. Vi ste tip horoskopskog znaka koji želi da veze budu zdrave, gde postoji poverenje i sve dobre stvari koje partnerstvo donosi. Put do vašeg srca nije samo kroz cveće. Ne, to je kroz razgovore koji ljušte slojeve bolnog puta kako biste mogli da se pridružite i pomognete u rešavanju tih bolnih tačaka, vraćajući samopouzdanje i veru u sebe.

Sjajan horoskop danas za vas je tako poseban, jer je vaša sposobnost da vidite šta treba da se uradi i zašto. Možete da prilagodite svoj raspored i vreme, kao i da usmerite svoju pažnju. Danas se radi o tome da radite ono što smatrate da je ispravno. Znate gde da unesete svoju toplinu i snagu. Sve danas dolazi na svoje mesto i osećate se dobro u vezi sa pravcem u kom se vaše veze kreću.

2. Rak – sjajan horoskop u današnjoj samoći

U sredu se otvarate i osećate se bezbedno jer ste ranjivi. Nije vam lako da delite svoju meku stranu. Vi ste emotivno biće koje stalno teži da živi svoj život etički, sa najvišim oblikom poštovanja prema drugima. Dakle, kada Mesec uđe u temeljno carstvo Device, deo vas će početi da dozvoljava vašoj slatkoj, nežnoj prirodi da izađe u svet.

Osećaćete se kao da možete biti sami bez straha. Predajete se procesu i zaključujete da treba da brinete samo o svojim postupcima. Ne možete kontrolisati šta će drugi reći ili uraditi.

Danas je reč o tome da budete sami. Možete samo dati sve od sebe da osigurate da se sve dešava kako treba. Sa predajom shvatate da je život dobar i generalno, dan se oseća sjajno.

3. Vaga – konačno zaboravljate prošlost

Sjajan horoskop danas imaće i Vaga. U sredu, vrata se konačno zatvaraju za prošlošću. Cenite prošlost; ona vam je pomogla da postanete osoba kakva ste danas. Volite da se prisećate i razmišljate kako su stvari mogle biti bolje ili zašto je bilo dobro što se ništa nikada nije promenilo. Problem sa prošlošću je što vas ona koči. Ne možeš napred jer ne vidiš budućnost.

Danas je reč o redefinisanju tvog identiteta. Budućnost izgleda kao kompromis gde moraš promeniti ko si da bi bio ono što ne znaš da će biti. Danas otkrivaš da je to rizik koji si spreman da preuzmeš. Promena će biti dobra za tebe. Možeš da stvoriš život kakav želiš da živiš.

4. Jarac – učiš da možeš da veruješ

Razumeš stvari koje se dešavaju u tvom životu na dubokom nivou. Ti si osoba koja čuva činjenice. Želiš podatke i ne voliš da prihvataš stvari rečene zdravo za gotovo. Moraš da znaš da je ono čemu veruješ čvrsto i zato često oklevaš da pretpostaviš; to je toksično za veze.

Danas učiš čemu možeš da veruješ svim srcem. Ideja apsolutne istine ti nikada nije dobro prijala. Nešto prevazilazi teoriju i filozofiju i spušta se na zemaljski nivo kada je Mesec u Devici. Osećaš se dobro i to ti se sviđa.

5. Ribe – obilatu sreću, ljubav cveta

Vaša veza počinje da postaje sigurnija u sredu. Mesec u Devici vam pruža čvrst temelj koji vam je potreban da biste se osećali ranjivo ili da biste nekome verovali. Imate neverovatnu, bezgraničnu sposobnost da volite druge.

Ova dubina je vaša snaga, ali ponekad može biti i problematična. Možete se mučiti da znate gde se vaša završava, a gde počinje tuđa. Možete se izgubiti u vezi, a sve je u tom trenutku emotivno. Osećate se bezbedno govoreći ono što treba da kažete.

Međutim, Mesec u Devici stvara vrstu čvrste strukture u koju se vaša osećanja mogu izliti i uokviruje iskustvo na zdrav način. Cenite pozitivne odnose i žudite za vezom u kojoj možete duboko voleti nekoga dugo vremena.

(Krstarica/YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com