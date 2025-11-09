Sjajan horoskop za ove znakove, danas im se vraćaju zasluženi mir i spokoj u život

Sjajan horoskop u nedelju 9. novembra za Ovna, Bika, Vagu, Vodoliju i Jarca, ovih 5 horoskopskih znakova sa zaista najboljim horoskopima danas. Zaista dobra energija ih čeka. Danas je dobar dan jer je sada je Merkur retrogradan u Strelcu.

U nedelju, planeta Merkur postaje retrogradna u Strelcu. Merkur vlada komunikacijom, a Strelac ima tendenciju da bude direktan. Dakle, kada planeta usmeri svoju energiju ka unutra, ima vremena za pauzu, razmišljanje i razmišljanje. Ono što ne treba reći postaje prigušeno.

Retrogradni Merkur pomaže ovih pet astroloških znakova da razmisle pre nego što progovore kako bi izbegli zamke preterane iskrenosti bez razmatranja uticaja svojih reči na druge.

Biti iskren bez poznavanja činjenica ili temeljne procene situacije može dovesti do povređenih osećanja i spaljivanja mostova. Ne možete vratiti reči kada su jednom izgovorene, ali od danas, i ne morate. Mir i spokoj se vraćaju ovim horoskopskim znakovima u nedelju, kada nema žaljenja zbog izgovorenih reči ili kajanja što nemate sposobnost da ćutite kada je zaista ćutanje zlatno.

1. Ovan – retrogradni Merkur utišava unutrašnji monolog

Retrogradni Merkur vam daje pauzu od preteranog razmišljanja. Ne razmišljate uvek previše, ali kada to učinite, možete se zaglaviti u zečjoj rupi i izgubiti sate vremena. Sakupljate previše informacija nego što je ljudskom biću zaista potrebno. Frustrirate se ni zbog čega. To nije dobro za vas, a nije ni najbolje za druge.

Retrogradni Merkur utišava unutrašnji monolog, što vas može učiniti nelagodnim iznutra. Pronađite način da prestanete da tražite i kopate po temama pre nego što počnete. Shvatate da to mora da prestane, i taj trenutak je sada.

2. Bik – uspevate da uštedite novac

Kada Merkur krene retrogradno u nedelju, pronalazite rupu u zakonu koja rešava problem koji vas je mogao koštati mnogo novca. Volite da čuvate stvari i održavate ih. Verujete da ušteđeni dinar nije samo zarađen, već je to alat za ulaganje u budućnost, što volite da radite svaki dan. Ne volite da gubite novac, a posebno ne cenite kada vas neko iskoristi.

Kada je Merkur bio direktan u Strelcu, brinuli ste se da drugi imaju prednost. Ali u nedelju, rešavate situaciju i neumorno se trudite da sve rešite. Uspevate, i to je velika pobeda i sjajan horoskop za danas.

3. Vodolija – mir kroz druženje sa prijateljima

Prijateljstvo za koje ste mislili da je uništeno biće vraćeno u celovitost u nedelju. Prijateljstva mogu imati svoje loše trenutke i znate da ljudi mogu pogrešno shvatiti stvari, ali kasnije shvate da su pogrešili.

Tokom retrogradnog Merkura, prijatelj će vam se vratiti i želeti da razjasni stvari. Možda će odlučiti da je delovao ili pretpostavio ishitreno i želeti da mu se oprosti. Vi ste horoskopski znak koji oprašta. Lako vam je da se distancirate od onoga što se dogodilo i krenete napred bez mnogo pompe. Sjajan horoskop za vas, dobar dan za prijateljstvo je još bolji dan za vas.

4. Vaga – volite ćaskanje, donosi vam unutrašnji mir, ali ne tračajte

U nedelju počinjete da vidite razgovor onakvim kakav jeste. Ne smeta vam ćaskanje. U stvari, volite dobru sesiju ćaskanja sa prijateljima, porodicom i kolegama. Vi ste kraljica zabave, i to je sport koliko i bilo koja druga stvar koju biste mogli da radite sa svojim vremenom.

Ali tokom retrogradnog Merkura, shvatićete da je bolje da to vreme iskoristite za druge stvari. Možete pisati i razmišljati o smislu svog života. Možete raditi na samousavršavanju i shvatiti kako da koristite mnoge aplikacije koje ste preuzeli na svoj pametni telefon. Shvatate da mnogo reči može dovesti do problema. Zato izbegavate tračeve i umesto toga manje govorite.

5. Jarac – procenite situaciju i donesite odluku

Kada Merkur krene retrogradno u nedelju, puštate prošlost. Prošlost može biti velika tema za razgovor. Ne pominjete je uvek, ali kada vas je neko povredio, lako je razmišljati o šteti koja je nekada naneta. Možda ćete to reći u razgovoru kada osoba pokuša da vam pokaže da je spremna da se promeni. Vaš strah može da se pojavi i izazove sve vrste izgovora zašto više nikada ne možete verovati toj osobi.

Retrogradni Merkur u Strelcu vam daje prostor koji vam je potreban da znate da li je to zaista slučaj. Možda ćete odlučiti da oprostite i krenete napred ili da se zapitate šta radite? Zašto biste ostali prijatelji sa osobom za koju znate da ne možete otvoreno i iskreno razgovarati? Zašto biste se poverili nekome za koga znate da nije pouzdan?

Odvojite vreme da procenite svoju situaciju i raskinete sa njim. Donosite odluku koja je najbolja za vas, čineći današnji dan zaista savršenim.

(Krstarica/YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com