Sjajne horoskope imaće danas ovi znakovi, poželeće da se nedelja nikada ne završi!

Sjajne horoskope 23. novembra 2025. doživljavaju Lav, Strelac, Devica, Ribe i Blizanci dok se energija čisti i otvara put pozitivnim promenama u njihovom životu. Kada Sunce napravi trigon sa Plutonom u nedelju, sve dolazi na svoje mesto.

Sunce je u harmoniji sa Plutonom, planetom transformacije. Sve što funkcioniše u vezi sa Suncem podići će vam raspoloženje.

Nedelja će biti jedan od onih dana kada je vaša kafa napravljena baš kako treba. Osećaćete se odmorno i spremno da se suočite sa bilo kojim izazovom koji će dan doneti.

Najbolje od svega je što ćete videti sve što vam je potrebno da biste poboljšali svoj život upravo sada. Neće biti ničega što vas dugo stresira. Smejaćete se problemima sa kojima se suočavate zbog toga koliko se osećate osnaženo.

Za ovih pet astroloških znakova imaće danas sjajne horoskope, jer u nedelju postoje samo optimistične prognoze.

1. Lav – samopouzdanje sa prijateljima

Tvoj krug prijatelja će se promeniti na bolje. Bićeš pozvan na zabavu pre nego što se ovaj mesec završi. Najbolje od svega je što ćeš imati priliku da upoznaš nove ljude i oni će te videti kao uticajnu osobu kakva jesi. Biće ti tako dobro imati priliku da komuniciraš sa istomišljenicima.

Razgovori teku lakše u nedelju. Osećaš se potvrđeno i možeš da deliš pozitivne povratne informacije, što će ti pomoći da se osećaš dobro u vezi sa sobom. Zračiš samopouzdanjem jer u nedelju imaš „IT“ faktor.

2. Strelac – napredak u karijeri

Vaša karijera će se poboljšati na sve prave načine. Stiže ugovor ili ponuda za posao. Sunce vas podiže na viši društveni status. Ljudi su privučeni vama i vašom energijom na veliki način.

Kada Sunce radi u harmoniji sa Plutonom, otvara vrata vezama sa drugima. E-pošta koja vam je potrebna stiže. Telefonski poziv ili poruka koju ste čekali se vraćaju, a odgovor je da. Dan će biti tako dobar da ćete poželeti da nikada ne završi.

3. Blizanci – razmišljate o pravom smislu života

Danas otkrivate nešto što menja vaš život na bolje. Kada Sunce radi u harmoniji sa Plutonom, otvoreni ste i prijemčivi za pouke iz univerzuma. Razmišljali ste o pravom smislu života. Volite da razmišljate i može biti izazov upoznati nekoga ko je pametan kao vi.

Odavno želite da razgovarate sa prijateljem koji razmišlja o sličnim temama. Možete deliti i rasti zajedno. Nije lako, a još je teže kada ste zauzeti. Ali u nedelju, život se usporava. Dobijate priliku da se povežete, a posle toga igra počinje.

4. Devica – skladan život u porodici

Vaš porodični život se poboljšava u nedelju. U vašem životu ima puno smeha, ljubavi i slavlja. Videćete kako će se ponašati određeni ljudi za koje ste mislili da se nikada neće slagati. Nema svađa ili stresa, i to vas čini da se osećate sjajno.

Kada su porodica i prijatelji topli i prijateljski nastrojeni jedni prema drugima, to obnavlja vašu dušu. Osećate se kao da je sve u redu sa svetom. Možete bolje spavati, a vaš gard može da se spusti. Život vam se čini dobrim jer je bolji za sve ostale.

5. Ribe – uživaćete u danu bez stresa na poslu

Ribe će danas imati sjajne horoskope. Specifičan stres vezan za posao završava se u nedelju. Ne volite kada na poslu postoji drama. Više volite da se ljudi vole, ali ako ne mogu, barem da se slažu i ne pokušavaju da stvaraju probleme, zar ne? Ne želite da doživljavate sitnu osvetu na radnom mestu zbog manjih problema.

U nedelju, dve osobe koje su obično u sukobu izgleda da su sklopile primirje. Više ne hodate po jajima kada morate da razgovarate sa jednim ili drugim. Možete opustiti svoj um i uživati u radnom danu.

(Krstarica/YourTango)

