Sjajni horoskopi za ove znakove, danas sve što požele mogu da pronađu!

Sjajni horoskopi 20. novembra 2025. za Škorpiju, Ovna, Vagu, Raka i Vodoliju. Četvrtak, mlad Mesec znači da ovi znaci imaju priliku da počnu sve ispočetka. Ovih pet astroloških znakova mogu pronaći ono što žele u životu. Ono što očekuju da imaju pojaviće se, a to su oni koji će imati najviše koristi. Pronaći će ono što traže na misteriozne načine.

Malo šta je bolje od ovog mladog Meseca jer označava 30-dnevni ciklus u kojem možete pritisnuti dugme za emocionalno i mentalno resetovanje da biste promenili oblast svog života.

Tokom mladog Meseca u četvrtak, postojaće osećaj moći koji je potreban da bi se stvari pokrenule u pravom smeru, biće prilično sjajni horoskopi za ove horoskopske znake.

1. Škorpija – šansa za novi život

U četvrtak ćete pronaći ono što vam je potrebno. Otvoriće vam se vrata za lični, profesionalni i duhovni rast. Mlad Mesec u vašem znaku otvara vrata vašem identitetu i pruža vam šansu da započnete novi život.

Brišete ploču i osećate se slobodnim od svih prethodnih tereta koji su vas sprečavali da ostanete dosledni svojim snovima za budućnost. Oduvek ste imali ideju odakle da počnete, ali sada vam je taj prvi korak, a zatim i drugi, lakše napraviti.

2. Ovan – duboka ljubav

Doživljavate danas duboku ljubav. Bliskost koju žudite sa srodnom dušom koja ispunjava vaše srce nadom manifestuje se i snažno ulazi u vaš život. Čitavog meseca ste se nadali da ćete biti obavijeni ljubavlju koja je duboka i trajna. Nakon mladog Meseca, konačno ćete pronaći ono što tražite, sjajni horoskopi ovih dana.

Deo vas se oseća poznatim i priznatim – svi vaši delovi, uključujući i najmračnije tajne i osobine koje ne možete sakriti. Veličanstven je osećaj biti u centru veze koja se razvija. Više niste stranac koji gleda unutra. Stojite u prvom planu kao zenica oka osobe koja želi da vas neguje sada i godinama koje dolaze.

3. Vaga – novac pristiže

Novac počinje da pristiže nakon što mladi Mesec izađe u četvrtak. Videćete eksponencijalne mogućnosti i finansijski rast koji se manifestuju u vašem životu. Računi? Imate ih dosta, ali današnje nestašice izgledaju sve manje i manje. Možete zaraditi novac prodajom stvari koje vam ne trebaju onlajn, možda na društvenoj platformi ili putem ličnog upita preko prijatelja.

Finansijska veština vam je na dohvat ruke. Shvatate kako da prepolovite račun jer u vašem prijemnom sandučetu postoji specijalna ponuda za Crni petak koju niste videli u folderu za neželjenu poštu, a koja je legitimna. Bićete prijatno iznenađeni i inspirisani kako će biti prvi dan ciklusa mladog Meseca, a to je samo početak. Još trideset dana do kraja!

4. Rak – porodični život u centru

Ono što tražite u četvrtak, to ćete i pronaći. Vaša porodica i porodični život su u srcu svega što radite, tako da kada mlad Mesec otkrije tajne koje su ometale harmoniju u vašem domu, osećate se spremno za to. Tražili ste od univerzuma da donese intenzivno isceljenje u vaše domaćinstvo kako bi se drugi mogli osećati mirno i videti svoju budućnost kao svetlu.

Vi ste iscelitelj. Mesec simbolizuje emocionalnu energiju i vaš je planetarni vladar. Dakle, lako vam je da usmerite svoju energiju na bilo kakve probleme koji se pojave. Ne kažete ništa što bi stvorilo sramotu, već negujete utehu i podršku koja vas uzdiže. Dobijate ono što dajete, a danas je to lepo i dobro.

5. Vodolija – vraćate svoju moć kroz samopouzdanje

Danas vraćate svoju moć. Nalazite se na ovom prelepom mestu u svom životu, gde znate šta želite i kako da to dobijete. Za vas je to vaša karijera. Imate ovu viziju o tome kakva će biti vaša budućnost i želite da tu viziju shvatite veoma, veoma ozbiljno. Tokom mladog Meseca u Škorpiji, istražujete svoje srce i tražite odgovore koji su vašem duhu potrebni.

Ne morate da se preispitujete. Ono što ćete pronaći je samopouzdanje koje je utemeljeno u dubokoj psihološkoj svesti. Pošto ste tako svetao horoskopski znak, znaćete kako da ono što znate pretvorite u prilike, rast i veze koje obogaćuju vaš život i daju vam ono što vam je potrebno. Taj osećaj samospoznaje vam daje šansu.

(Krstarica/YourTango)

