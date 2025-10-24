Škorpije su stupile na scenu: Počinje najintenzivniji period godine, ništa više neće biti isto!

Škorpija je juče, 23. oktobra ušla u period intenzivne transformacije.

Datum 23. oktobar otvorio je vrata novim mogućnostima, ali i testovima koji će pokazati koliko ste spremni da se oslobodite starih obrazaca.

Sezona Škorpija pred nama donosi snažan osećaj unutrašnje snage i potrebu da jasno postavite granice

Posao i karijera

Na poslovnom planu, fokus je na odlučnim potezima. Ako već neko vreme razmišljate o promeni, sada je trenutak da napravite prvi korak. Škorpije koje rade u kreativnim industrijama ili digitalnim medijima mogu očekivati priliku da pokažu svoje ideje pred važnim ljudima.

Ljubav i odnosi

U emotivnom životu, iskrenost je ključ. Partner može tražiti jasne odgovore, a vi ćete morati da odlučite da li želite da nastavite istim putem ili da otvorite novo poglavlje. Slobodne Škorpije privlače pažnju harizmom i misterioznošću – moguće je poznanstvo koje prerasta u nešto ozbiljnije.

Finansije

Finansijski aspekti zahtevaju oprez i planiranje. Iako se otvaraju nove šanse za dodatnu zaradu, savet je da izbegavate rizične poteze. Investicije koje izgledaju primamljivo mogu se pokazati kao nestabilne.

Zdravlje i energija

Vaše telo šalje signale – obratite pažnju na balans između rada i odmora. Preporučuje se fizička aktivnost koja oslobađa stres, poput joge ili plivanja. Mentalna snaga je jaka, ali iscrpljenost može dovesti do pada imuniteta.

Sezna Škoprija donosi prekretnicu i priliku za novi početak. Škorpije koje se oslone na intuiciju i hrabro zakorače u promene, dobiće nagradu u narednim mesecima. Najvažnije je da ostanete dosledni sebi i da ne pristajete na kompromise koji vas iscrpljuju.

