Slavni astrolog otkriva kako da privučete novac, uspeh i sreću – već u naredna 2 meseca

Ruski astrolog otkriva trik za privlačenje novca, sreće i uspeha – bez komplikovanih rituala

Ako želite da privučete novac, uspeh i sreću u naredna dva meseca, ruski slavni astrolog savetuje da svakog jutra izgovorite jednu jednostavnu rečenicu: „Danas biram da mi život ide u korist.“ Ova afirmacija, u kombinaciji sa malim ritualima, može pokrenuti lavinu pozitivnih promena.

Šta tačno savetuje ruski astrolog?

Ruski astrolog Pavel Globa tvrdi da je ključ u svakodnevnim mikro-pomeranjima pažnje. Umesto da se fokusirate na ono što nemate, on predlaže da svakog jutra uradite tri stvari:

Izgovorite afirmaciju naglas, sa osećajem. Zamislite sebe kako već živite ono što želite. Uradite jednu konkretnu akciju – makar malu – koja vas približava cilju.

Ova praksa, kaže Globa, menja energetski tok i privlači ono što vam nedostaje.

Kako da privučete novac u naredna 2 meseca?

Svako jutro započnite sa rečenicom: „Novac mi dolazi lako i u pravom trenutku.“ Zatim:

Stavite novčić u džep sa zahvalnošću. Ne odbijajte sitne prilike – svaka nosi potencijal. Izbegavajte rečenice tipa „Nemam dovoljno“ – menjajte ih sa „Učim da primam više.“

Globa tvrdi da novac ne dolazi samo kroz posao, već i kroz odnose, ideje i slučajne susrete.

Kako da privučete sreću bez da čekate sudbinu?

Sreća se, prema ruskom astrologu, ne čeka – ona se poziva.

Koraci:

Svakog dana napišite jednu stvar zbog koje ste zahvalni. Izbegavajte ljude koji vam crpe energiju. Pravite male planove koji vas raduju – čak i ako su banalni.

Sreća je stanje koje se neguje, a ne poklon koji se dobija.

Kako da privučem uspeh bez da se pretrpim obavezama?

Uspeh dolazi kad prestanete da ga jurite kao dokaz vrednosti. Umesto toga:

Fokusirajte se na ono što radite dobro – makar to bila sitnica.

Povežite se sa ljudima koji vas inspirišu.

Ne radite sve sami – delegirajte makar jednu stvar nedeljno.

Globa kaže da uspeh voli one koji znaju da se odmore i kažu „ne“ kad treba.

Šta da radite već danas?

Izgovori afirmaciju ujutru.

Uradi jednu malu stvar koja ti donosi radost.

Prestani da ponavljaš „ nemam“ – počni da govoriš „biram“.

Zapiši zahvalnost.

Ne ignoriši sitne prilike – one su seme velikih promena.

