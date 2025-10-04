Sledeće nedelje pare ležu sa svih strana – evo koja 3 znaka ne smeju da propuste priliku

Ako ste jedan od ova tri znaka, sledeće nedelje vam se smeši novac – i to s više strana, bez da se pretrgnete. Biće prilika koje se ne odbijaju, a pare će dolaziti čak i tamo gde ih niste očekivali.

Zašto baš ova tri znaka imaju finansijski nalet?

Zato što im se poklapaju astrološki tranziti koji donose šanse, bonuse, poklone i neočekivane uplate. Neki će dobiti zaostali novac, drugi će biti pozvani u unosan projekat, a treći će samo „naleteti“ na priliku koja se ne propušta.

Bik – novac kroz ljude koje već poznaješ

Bikovi će sledeće nedelje imati koristi od starih kontakata. Neko iz prošlosti može ponuditi saradnju, vraćanje duga ili čak poklon. Važno je da ne ignorišete poruke i pozive – iza njih se krije prilika.

Kako da iskoristiš šansu ako si Bik?

Javite se na svaki poziv – čak i ako vam se ne priča. Pregledajte stare mejlove i poruke – možda ste nešto propustili. Budite otvoreni za dogovor – čak i ako vam deluje neozbiljno.

Lav – pare kroz javnost i vidljivost

Lavovi će zablistati – i to će im doneti novac. Bilo da je u pitanju objava na mrežama, javni nastup ili pohvala od šefa, Lavovi će biti u centru pažnje, a to će se pretočiti u konkretnu zaradu.

Kako da Lav pretvori pažnju u pare?

Objavite nešto što pokazuje vaše veštine. Prihvatite poziv za gostovanje, intervju ili prezentaciju. Ne spuštajte cenu – vaše vreme vredi.

Strelac – novac iznenada, bez mnogo truda

Strelčevi će imati sreće u igrama, poklonima i spontanim ponudama. Mogu dobiti novac od rođaka, iznenadnu uplatu ili čak osvojiti nešto. Ključ je u tome da ne planiraju previše – već da se prepuste.

Kako da Strelac ne propusti priliku?

Učestvujte u nagradnim igrama – makar i iz zabave. Proverite stare račune, kartice, aplikacije – možda imate nešto neiskorišćeno. Ne odbijajte pozive na druženja – tamo se krije prilika.

Šta da radiš ako nisi među ova tri znaka?

Posmatrajte kako se drugi snalaze – možda vas inspirišu.

Ne zatvarajte vrata – prilike dolaze kad ih najmanje očekujete.

Ako vam intuicija kaže „probaj“, poslušajte je.

