Sledi nam mesec tektonskih promena: Ko će biti „na klackalici“, a kome upada „kašika u med“?

Mesec novembar 2025. donosi snažne astrološke promene koje utiču na sve znakove Zodijaka.

Ovaj mesec obeležava intenzivna energija Plutona i Saturna, ali i povoljan uticaj Venere i Jupitera. Rezultat je period u kojem mnogi znakovi doživljavaju ličnu transformaciju, emotivno rasterećenje i nove prilike.

Ovan – fokus na karijeri

Ovnovi ulaze u mesec sa snažnom željom da ostvare profesionalni napredak. Nove poslovne prilike otvaraju se sredinom meseca, dok kraj donosi stabilnost u finansijama.

Bik – emotivna stabilnost

Bikovi konačno pronalaze balans između privatnog i poslovnog života. Porodični odnosi i ljubav dobijaju na značaju, a kraj meseca donosi mir i sigurnost

Blizanci – komunikacija u prvom planu

Blizanci će u mesecu novembru biti posebno aktivni u društvenom životu. Pregovori, dogovori i nova poznanstva mogu doneti dugoročne koristi.

Rak – vreme za introspekciju

Rakovi osećaju potrebu da se povuku i analiziraju prethodne odluke. Zdravlje i emotivna ravnoteža biće prioritet, pa je važno slušati unutrašnji glas

Lav – ljubav cveta

Lavovi ulaze u period romantičnih prilika i kreativne inspiracije. Poslovno, očekuje ih priznanje za trud uložen prethodnih meseci.

Devica – organizacija i red

Device će u novembru želeti da uvedu strukturu i disciplinu u svakodnevni život. Ovo je idealno vreme za rešavanje praktičnih pitanja i planiranje budućnosti.

Vaga – harmonija u odnosima

Vage pronalaze balans u ljubavi i prijateljstvu. Diplomatičnost i šarm donose im uspeh i na poslovnom planu.

Škorpija – lična transformacija

Škorpije ulaze u mesec snažnih promena. Pluton donosi oslobađanje od starih obrazaca, a kraj meseca otvara vrata novim počecima.

Strelac – širenje vidika

Strelčevi osećaju potrebu za učenjem i putovanjima. Nove ideje i kontakti mogu doneti značajne prilike u budućnosti.

Jarac – fokus na finansijama

Jarčevi će u novembru rešavati pitanja vezana za novac i ulaganja. Stabilnost dolazi kroz mudre odluke i dugoročne planove.

Vodolija – novi odnosi

Vodolije ulaze u period novih partnerstava i saradnji. Ljubavni život može doživeti iznenađujući obrt

Ribe – zdravlje i rutina

Ribe će se fokusirati na zdravlje i svakodnevne navike. Male promene u ishrani i načinu života donose dugoročne rezultate.

