Sledi nam mesec tektonskih promena: Ko će biti „na klackalici“, a kome upada „kašika u med“?

Mesec novembar 2025. donosi snažne astrološke promene koje utiču na sve znakove Zodijaka.
Ovaj mesec obeležava intenzivna energija Plutona i Saturna, ali i povoljan uticaj Venere i Jupitera. Rezultat je period u kojem mnogi znakovi doživljavaju ličnu transformaciju, emotivno rasterećenje i nove prilike.
Ovan – fokus na karijeri
Ovnovi ulaze u mesec sa snažnom željom da ostvare profesionalni napredak. Nove poslovne prilike otvaraju se sredinom meseca, dok kraj donosi stabilnost u finansijama.
Bik – emotivna stabilnost
Bikovi konačno pronalaze balans između privatnog i poslovnog života. Porodični odnosi i ljubav dobijaju na značaju, a kraj meseca donosi mir i sigurnost
Blizanci – komunikacija u prvom planu
Blizanci će u mesecu novembru biti posebno aktivni u društvenom životu. Pregovori, dogovori i nova poznanstva mogu doneti dugoročne koristi.
Rak – vreme za introspekciju
Rakovi osećaju potrebu da se povuku i analiziraju prethodne odluke. Zdravlje i emotivna ravnoteža biće prioritet, pa je važno slušati unutrašnji glas
Lav – ljubav cveta
Lavovi ulaze u period romantičnih prilika i kreativne inspiracije. Poslovno, očekuje ih priznanje za trud uložen prethodnih meseci.
Devica – organizacija i red
Device će u novembru želeti da uvedu strukturu i disciplinu u svakodnevni život. Ovo je idealno vreme za rešavanje praktičnih pitanja i planiranje budućnosti.
Vaga – harmonija u odnosima
Vage pronalaze balans u ljubavi i prijateljstvu. Diplomatičnost i šarm donose im uspeh i na poslovnom planu.
Škorpija – lična transformacija
Škorpije ulaze u mesec snažnih promena. Pluton donosi oslobađanje od starih obrazaca, a kraj meseca otvara vrata novim počecima.
Strelac – širenje vidika
Strelčevi osećaju potrebu za učenjem i putovanjima. Nove ideje i kontakti mogu doneti značajne prilike u budućnosti.
Jarac – fokus na finansijama
Jarčevi će u novembru rešavati pitanja vezana za novac i ulaganja. Stabilnost dolazi kroz mudre odluke i dugoročne planove.
Vodolija – novi odnosi
Vodolije ulaze u period novih partnerstava i saradnji. Ljubavni život može doživeti iznenađujući obrt
Ribe – zdravlje i rutina
Ribe će se fokusirati na zdravlje i svakodnevne navike. Male promene u ishrani i načinu života donose dugoročne rezultate.
