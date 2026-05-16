Šleper para stiže za 4 znaka: Oni će dobiti novac do 23. maja, a 1 znak treba da igra igre na sreću

Među astrološkim znakovima koji će imati prilike za zaradu iz biznisa, povišica ili povećanja plata su Bikovi, Blizanci, Lavovi i Rakovi.

Neki astrološki znakovi imaće izuzetne prlike za povećanje svog bankovnog računa. Šleper para stiže za ova 4 znaka do 23. maja ako iskoriste sezonu mladog Meseca u Biku.

Danas, 16. maja je mlad Mesec u Biku. Toće biti povoljan astrološki okidač za zaradu novca, tako da će pojedini znakovi uspeti da profitiraju u narednih sedam dana.

Sezona Bika generalno je dobra prilika za ulaganje novca, tako da treba iskoristiti uticaj mladog Meseca u ovom znaku kako bismo obogatili svoje finansijsko stanje.

Šleper para stiže za ova četiri znaka:

Bik

Iskoristite sezonu Bika, vašeg znaka do 21. maja da uvećate zaradu. Uran u Blizancima donosi vam mogućnost zarade preko društvenih mreža. Sve što ima veze sa internetom može da vam se isplati.

Blizanci

Uran i Venera u vašem znaku donose vam nove izvore prihoda. Jupiter u Raku ukazuje da porodični biznis može da procveta do 30. juna. Blizanci koji rade sa nekretninama će imati uspeha.

Lav

Sunce u Biku do 21. maja donosi vam pregovore oko visine vaše plate. Moguća je bolje plaćena poslovna pozicija. Merkur u Blizancima ukazuje da treba da poradite na sopstvenom marketingu.

Rak

Saradnja sa prijateljima može da vam donese uvećanje prihoda. Ovo je dobar period godine za povećanje plate. Iskoristite dane do 21. maja da poboljšate svoju finansijsku situaciju.

Horoskopski znak koji treba da igra igre na sreću je Jarac.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com