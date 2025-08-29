Slovenski horoskop smatra se najpreciznijim, a za jedan znak prognozira bogatstvo do kraja godinei!

Slovenski astrološki kalendar temelji se na starim verovanjima i običajima, usmeren je na cikluse prirode, godišnjih doba i kretanje Sunca, Meseca i drugih nebeskih tela.

Ovaj kalendar nije isto što i moderni zapadni horoskop, već ima svoje zanimljive specifičnosti i usko je povezan za slovenskom mitologijom, paganizmom i starim običajima. Evo šta donosi 2025. godina po slovenskom kalendaru.

Horoskop u slovenskom astrološkom kalendaru, slično kineskom, podrazumeva da određene godine rođenja pripadaju određenom znaku, a svaki znak je prozvan po životinji.

Godina pred nama, 2025. godina, biće relativno mirna i proći će pod okriljem Stršljena. Daje priliku za rast i prosperitet onima koji teže harmoniji sa prirodom i ne plaše se da rade na sebi. Godina je povoljna za jačanje porodičnih veza i stvaranje novih harmoničnih zajednica. Važno je da naučite da slušate svoj unutrašnji glas i da razvijete intuiciju, koja će vam pomoći da izbegnete teške situacije i donesete ispravne odluke.

A sada – pronađite svoj horoskopski znak po slovenskom kalendaru i saznajte svoj horoskop za 2025. godinu.

Jelen (1944, 1960, 1976, 1992, 2008, 2024.)

Jelen u 2025. može da računa na period stabilnosti i jačanja svojih pozicija. Ova godina je povoljna za rešavanje dugoročnih problema i gomilanje finansijskih sredstava i resursa uopšte. Na polju karijere i finansija sve će ići glatko, posebno ako se potrudite da budete oprezni i pažljivi. U vašem ličnom životu dolazi period harmonije.

Stršljen (1945, 1961, 1977, 1993, 2009.)

2025. godina će i biti u znaku Stršljena, što znači da vas čeka sreća u svim oblastima života. Svaka vaša inicijativa svaki rad i trud, biće dobro nagrađeni, zato hrabro idite ka svojim ciljevima u karijeri i ljubavi. Mogući su i neki ozbiljni sukobi i nesporazumi, ali je važno ostati fokusiran na dobro i prevazilati prepreke u hodu.

Vuk (1946, 1962, 1978, 1994, 2010.)

Vukovi će uživati u slobodi i nezavisnosti. Ova godina doneće im mnogo novih poznanstava i mogućnosti za samorazvoj. Vukovi će morati da u pojedinim trenucima pokažu hrabrost i odlučnost u donošenju važnih odluka. Stižu novi uzbudljivi događaji.

Veverica (1947, 1963, 1979, 1995, 2011.)

Ljudi rođeni u znaku Veverice po prirodi su mudri i brižni. U 2025. godini njihov glavni zadatak biće da ojačaju svoju vezu sa porodicom i voljenim osobama. Godina će biti povoljna za porodične poslove i kućni komfor. Oni koji su dugo sanjali da poseduju sopstveni dom ili da poboljšaju uslove života imaće mnogo sreće.

Biserna štuka (1948, 1964, 1980, 1996, 2012.)

Štuke će moći da uživaju u periodu unutrašnje harmonije i duhovnog rasta. Ova godina biće povoljna za samoću i traženje odgovora na važna životna pitanja. Važno je da posvetite vreme molitvi ili meditaciji i samorazvoju. U svom ličnom životu, Štuke će morati da nauče da održavaju ravnotežu između obaveza spolja i onoga za čim iznutra imaju potrebu.

Žaba (1949, 1965, 1981, 1997, 2013.)

Žabe će ove godine morati da pokažu svoje liderske kvalitete i mudrost. Ova godina je povoljna za finansijsko blagostanje i dostuzanje velikih poslovnih ciljeva. Međutim, važno je zapamtiti svoje korene i ne zaboraviti na pomoć svojim najmilijima. U vašem ličnom životu moguće su važne odluke koje će uticati na budućnost.

Divlja svinja (1950, 1966, 1982, 1998, 2014.)

Veprovi će biti puni energije i odlučnosti. Ovo je godina za aktivnu akciju i borbu za svoje ciljeve. Važno je pokazati upornost i odlučnost, tek tada možete da postignete uspeh u karijeri i ličnim poslovima. U finansijskoj sferi, Veprovi treba da izbegavaju impulsivne odluke i da budu oprezniji.

Sova (1951, 1967, 1983, 1999, 2015.)

U toku 2025. godine Sove će osetiti potrebu da traže nova znanja i duhovni rast. Ova godina je povoljna za učenje, samorazvoj i nove zanimljive projekte. Važno je izbegavati preteranu izolaciju i ne plašiti se da podelite svoje ideje sa drugima. Biće važno zadržati iskrenost u odnosima.

Zmija (1952, 1968, 1984, 2000, 2016.)

Zmije će kao nikada pre osetiti koliko je njihova intuicija snažna. Ovo je vreme za donošenje važnih odluka i analizu onoga što ste do sada uradili. Finansijska situacija biće dobra i uspešna, ako budete oprezni i razmišljate dva koraka unaptred. Ponovo ćete proceniti koliko ko vredi u vašem ličnom životu, što će pvam pomoći da ojačate dobre, a završite loše odnose.

Lisica (1953, 1969, 1985, 2001, 2017.)

Ljudi u znaku Lisice su po prirodi lukavi i okretni, a 2025. će to biti posebno izraženo. Ova godina je povoljna za karijerne manevre i kreativne projekte. U ljubavi, Lisice se suočavaju sa testom poverenja, ali uz iskrenost, veza će postati jača.

Jež (1954, 1970, 1986, 2002, 2018.)

Ježevi se suočavaju sa periodom preispitivanja i interesovanjem za sve duhovno. Ovo je vreme za razmišljanje, samorazvoj i planiranje budućnosti. Na finansijskom planu ne treba očekivati velike promene, iako će situacija biti stabilna. Važno je zadržati iskrenost i poverenje u odnosima.

Orao (1939, 1955, 1971, 1987, 2003, 2019.)

Orao će dobiti priliku da iskaže svoje liderske kvalitete. Godina će biti uspešna za one koji su spremni da preuzmu odgovornost za važne projekte i odluke. Polje finansija će se takođe značajno popraviti, ako Orlovi budu oprezni sa troškovima i ne bacaju novac olako.

Pauk (1940,1956, 1972, 1988, 2004, 2020.)

Pauku će 2025. doneti mrežu uspeha i blagostanja. Ova godina je povoljna za planiranje, rad na velikim projektima i jačanje poslovnih veza. Važno je pokazati strpljenje i razboritost u kriznim situacijama. U vašem ličnom životu će nastupiti period stabilnosti i uživanja u brizi za vašeg partnera.

Petao (1941, 1957, 1973, 1989, 2005, 2021.)

U 2025. čuvajte se intrigi zavidnih ljudi, posebno ako ste nedavno postigli neki veliki uspeh. Moraćete na neko vreme da ukrotite svoj nesalomivi temperament i da se ponašate pažljivo, uzdržano, pažljivo planirajući svaki korak. U ovoj godini sebi ne možete da priuštite impulsivne postupke i nemarne izjave, ni na poslu, ni u ličnom životu. Takva razboritost biće nagrađena krajem godine: vaši neprijatelji će biti poraženi, a u vašem krugu će ostati samo vaši najverniji prijatelji kojima se može potpuno verovati.

Bik zlatnih rogova (1942, 1958, 1974, 1990, 2006, 2022.)

Bik će morati da poradi na jačanju svoje pozicije i na poslu i u ličnom životu. Ovo je vreme za rad na stabilnosti i samopouzdanju. Godina je povoljna za sklapanje dugoročnih ugovora, planiranje budućnosti i stvaranje čvrstog temelja za dalji rast. U emotivnim odnosima lako može doći do vrlo harmonične atmosfere, ali samo ukoliko se potrudite i ne zanemrujete voljenu osobu.

Konj: (1943, 1959, 1975, 1991, 2007, 2023.)

Konjima će 2025. doneti dinamična dešavanja i burne promene. Ovo je vreme za aktivno delovanje, putovanja i realizaciju novih planova. Važno je da ne budete opterećeni velikim brojem mogućnosti. U ljubavi, Konji će doživeti svetle trenutke, ali je važno održavati ravnotežu između ličnog i profesionalnog života.

