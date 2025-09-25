Smeh do suza: Bosanski horoskop otkriva da li ste lopata, mešalica ili armirani beton

Bosanci su nadaleko poznati po svom humoru, pa su oni koji su otišli u tuđinu trbuhom za ruhom glavni zabavljači na gradilištima širom Evrope.

Bosanski horoskop predstavlja duhovitu i lokalizovanu verziju klasične astrologije. Umesto uobičajenih znakova, koristi se svakodnevna simbolika bauštele, pa se umesto Raka, Lava ili Vodolije, pojavljuju karakteri poput mešalice, dizalice i armiranog betona, ali i Severine.

Smeha i šale nikada dosta, ali, kako u svakoj šali uvek ima i malo istine, zadovoljite svoju radoznalost i pogledajte koji je vaš znak po bosanskom horoskopu koji već neko vreme kruži internetom.

Lopata (22.12. – 19.1.)

Rođeni u ovom znaku najčešće loše prođu. Dovedu ih na pripremu gradilišta i do vrata su u blatu. Inače se odlikuju analitičkim duhom i romantičnom prirodom, ali to im ništa ne koristi ako im zapadne lopata. Dobro se slažu sa rođenima u znaku Krampa.

Mešalica (20.1. – 18.2.)

Likovi iz ovog znaka su staložene i mirne osobe. Malo pošize ako se pokvari mešalica, ali onda skupe one rođene u znaku Lopate da oni to ručno odrade. Izrazito su vesele naravi i vole decu.

Dizalica (19.2. – 20.3.)

Rođeni u znaku dizalice su, logično, vitki, visoki i čvrsti. Malo nestabilni kao osobe, pa im se često dogodi da im zaliju stopala u beton da se ne prevrnu. Dobro se slažu sa Mešalicama. Dizalice su ljudi koji su tihi, oprezni i skloni magiji, misticizmu i vlašićkom siru i jagnjetini sa ražnja.

Kontejner (21.3. – 19.4.)

Njihov zaštitnik je Crveni orao. Ne zna se zašto, oni tako tvrde. Navodno to je zbog gužve u baraci (kontejneru). Dobro se slažu sa Lopatama, naravno ukoliko ovi ne histerišu previše. Odlikuje ih velika umna snaga, emotivna energija i smrdljive noge.

Kramp (20.4. – 20.5.)

Izrazito produhovljene osobe kojima su porodični odnosi i vrednosti na prvom mestu. To je posebno vidljivo u njihovim psovkama gde redovno spominju Boga, Crkvu, majku, oca, sestru, itd. Najintenzivnija religiozna iskustva ove vrste doživljavaju onda kad im nešto ne polazi za rukom. Treba još dodati da im je totem iz biljnog sveta kupus.

Armirani beton (21.5. – 20.6.)

Armirani beton je znak u kojem su rođene glavne face na gradilištu. Tvrdi i glupi, čvrsti i teški, strah su i trepet za Dizalice i Mešalice. Nemaju totema iz biljnog sveta. Bradu i brkove retko briju. Neskloni iskustvima sa područja higijene.

Pikhamer (21.6. – 22.7.)

Rođeni u ovom znaku su izrazito osećajne osobe. Skloni depresivnim raspoloženjima kad im ponestane piva. Emotivno vezani za majčinsku figuru u liku dežurne konobarice. Ne podnose Lopate i Betone. Boja Pikhamera je ružičasta, a totem iz biljnog sveta je kakaovac.

Mesni narezak (23.7.- 22.8.)

Osobe ovog znaka često pate od povišenog holesterola. Dobro se slažu s Kontejnerima. Oštroumni su i hrabre vođe. Ljudi iz drugih znakova ih vole, ali im često rade iza leđa, naročito Betoni. Tajnovitost je izrazita osobina Mesnih narezaka. Njihova boja je smeđa do crna. Totem iz biljnog sveta je pasulj.

Šlem (23.8. – 22.9.)

Rođeni u ovom znaku su izrazito intelektualne osobe. Sve postižu glavom. Glavom najčešće štemaju, a ponekad i misle, iako je nisu skloni koristiti u tu svrhu. Obožavaju ih Dizalice i Betoni. Često se bave poezijom i romantični su. Hrabre i istrajne osobe, snažne u svakom pogledu sa istančanim smislom za pravdu i porodicu. Zalažu se za druge i legalizaciju prostitucije. Boja im je, naravno, bela.

Mujo (23.9. – 23.10.)

Rođeni u znaku Muje, face su na gradilištu. Najbolje se slažu s Lopatama i Krampovima, a najteže s Betonom. Prilično su društveni i prijateljski nastrojeni, pa su retko kada sami. Skloni kulturnom angažmanu u birtijama i alpinističkom penjanju na lokalne opajdare i radodajke. Mujina boja je ljubičasta, a totem iz biljnog sveta je burek.

Cigla (24.10. – 21.11.)

Cigla ima izrazito dobru sposobnost prosuđivanja i intuiciju. Stručnjaci su za ljudsku dušu. Lako naslute kad se sprema neki konflikt pa se povlače. Najbolje se slažu s Betonima i Mešalicama, a ne podnose Krampove, Lopate, Mesne Konzerve i pisanu reč. Totem iz sveta biljaka je bršljan, a boja je boja cigle, samo zelena.

Severina (22.11. – 21.12.)

Severina se najbolje slaže s Kontejnerom i Mujom. Rođeni u ovom znaku uživaju u vođenju ljubavi, ali im se isto tako treba dodati i po koja duševna karakteristika kao što su intuicija i velika sposobnost predviđanja. Osećaju jaku averziju prema kameri i inače bilo kakvom obliku snimanja. Mane su im dlakavost. Boja Severine je crna, a totem biljka je trava – zelena, naravno.

(Aura.ba)

