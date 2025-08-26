Smeli i neustrašivi: Ovo je ubedljivo najhrabriji horoskopski znak!

Za jedan horoskopski znak vezuju se iskrenost, ambicioznost i samopouzdanje, ali kaže se da je njihova najistaknutija osobina smelost.

Oni se ne plaše ničega i uvek smelo koračaju tamo kuda se drugi ne usude da idu.

Astrolozi smatraju da je vatreni Ovan najhrabriji horoskopski znak. Ovnom vlada Mars, planeta rata, hrabrosti i akcije, tako da ne čudi što su ti ljudi neustrašivi. Imaju izuzetno snažan karakter, zahvaljujući kojem mogu da ostvare sve što zamisle. To ne znači da im je lako da dobiju ono što žele, naprotiv, vrlo često moraju da se bore da postignu uspeh. Srećom, prepreke ih ne plaše, već im daju dodatnu motivaciju.

Ovan je poznat po pomeranju granica i preuzimanju izazova kojih se drugi plaše. Ovi ljudi uvek idu punom parom. Spontani su i impulsivni, pa ne vole da gube vreme na beskrajno planiranje. Iako ih takav stav često dovodi u nevolje, ni za čim ne žale jer smatraju da uvek treba da slede svoje srce.

Ljudi rođeni pod ovim znakom su privrženi svojoj porodici i prijateljima i učinili bi sve za njih. Svi bi voleli da imaju Ovna pored sebe, ali s druge strane, niko ne bi voleo da ga ima za neprijatelje. Ovnovi mogu biti žestoki protivnici jer se nimalo ne plaše ulaska u sukob. Uvek se zdušno bore za sebe i za ljude koje vole.

