Smrt im je draža od poraza: Ova 3 znaka horoskopa nikako ne mogu da podnesu neuspeh

Prirodno je da niko ne voli neuspeh, ali ipak ova 3 znaka horoskopa daju neke sasvim posebne izlive svemu tome!

Neuspeh je neizbežan deo svakodnevnog života, ali naš odgovor na njega često zavisi od našeg horoskopskog znaka, bar ako je sudeći prema astrologiji.

Dok neki ljudi lako prelaze preko poraza, za druge neuspeh ostaje duboko urezan u sećanje. Osobe rođene u ovim znakovima najteže se nose s neuspesima.

Lav

Lav je vođa zodijaka. On je onaj koji zrači, koji privlači poglede, i čija griva se ponosno vije dok se kreće kao da poseduje ceo svet. Međutim, šta se događa kada kralj ostane bez krune? Kada ne dobije aplauz ili kada mu projekat na kojem je naporno radio propadne? Tada počinje drama koja bi mogla da bude inspiracija za Oskara.

Lavovi čeznu za divljenjem i priznanjem. Kada nešto pođe po zlu, njihov ego može biti ozbiljno povređen. Dugotrajno će preispitivati šta su mogli učiniti bolje, a u tajnosti će plakati, što je za njih prava katastrofa. Naravno, neće to pokazati javno. Umesto toga, povući će se u svoju „kraljevsku pećinu“ kako bi skupili snagu za veliki povratak.

Rak

Za Rakove, neuspeh je poput hladnog tuša usred zime. Njihova osetljivost čini da svaki poraz doživljavaju kao lični napad na njihovu dušu. Neuspeh ne vide kao deo procesa učenja, već kao priliku koju su mogli izbeći da su samo pratili svoj unutrašnji glas.

Kada se suoče s neuspehom, Rakovi se povlače u svoju školjku, poput školjke na dnu okeana. Satima, pa čak i danima, razmišljaju o svemu što je pošlo naopako. Kada ih pitaju kako su, odgovoriće klasičnim: „Dobro sam“, dok im u očima blista čitav univerzum tuge.

