Ovo je najveća snage, ali i najveća slabost vašeg horoskopskog znaka, prema astrolozima

Svi znaci zodijaka imaju svoje jake i slabije strane. Prema analizi astrologa koji su sagledali karakteristike svakog znaka, ovo je lista svih vrlina i slabosti znakova horoskopa – od samouverenosti i liderstva do emotivne ranjivosti i kolebljivosti.

U nastavku je prikazan pregled svakog znaka sa akcentom na njihove najznačajnije snage i slabosti.

Ovan (21. mart – 19. april)

Ovan je poznat po pionirskom duhu, samopouzdanju i snažnoj volji — kada se odluči za nešto, retko posustaje.

S druge strane, njihov pojedinačni pristup može delovati sebično, a nestrpljenje, nemir i nagle reakcije često su njihove slabosti.

Bik (20. april – 20. maj)

Bikovi su pouzdani i odani — uživaju u udobnosti, uspehu i žele da to podele sa bližnjima.

Međutim, tvrdoglavo odbijanje da promene mišljenje i preterana posesivnost znaju im stvarati probleme.

Blizanci (21. maj – 20. jun)

Blizanci su brzi, društveni i imaju dar za reč — rešavaju probleme agilno i šarmantno.

No, njihova otvorenost može voditi ka neodlučnosti, “nemiran duh” ih često sprečava da budu pouzdaniji.

Rak (21. jun – 22. jul)

Rakovi su izuzetno intuitivni i empatični — stvaraju bezbednu atmosferu za sebe i druge.

Ali njihovo raspoloženje i emotivna zavisnost znaju da ih sputavaju ukoliko ne nauče da postave granice.

Lav (23. jul – 22. avgust)

Lavovi su prirodni lideri — impozantni, harizmatični, u centru pažnje.

Međutim, njihova potreba za kontrolom i pažnjom može delovati zahtevno i intenzivno.

Devica (23. avgust – 22. septembar)

Devica je znak služenja — praktična, organizovana i posvećena da pomaže drugima.

Kod njih se javlja rizik da postanu prekritični, zaborave na emocije i preterano analiziraju.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Vage streme ka harmoniji i povezanosti — šarmantne, druželjubive i dopadljive.

Ipak, njihova potreba da izbegnu konflikt i ugode drugima može značiti da zanemare sopstvene potrebe.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Škorpije su snažne u uticaju — misteriozne, intenzivne, spremne da se suoče sa tabu temama.

Slabost im je ponekad prekoračenje granica privatnosti, intenzitet koji može zastrašiti druge.

Strelac (22. novembar – 21. decembar)

Strelčevi su slobodni duhovi — avanturistički, filozofski, intelektualno nastrojeni.

Međutim, težnja ka slobodi iznad svega može ih činiti nepouzdanim i neodlučnim kada je veza u pitanju.

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Jarčevi imaju zrelu snagu — moralnu integritet, posvećenost uspehu i doslednost dugoročnim ciljevima.

No, materijalizam, kritičnost i sumnja u druge ponekad ih udaljavaju od spontanosti i emocija.

Vodolija (20. januar – 18. februar)

Vodolije su inovativne, futurističke i imaju jedinstven intelektualni pogled na život.

Ipak, njihova emotivna distanca i težnja za objektivnim razmišljanjem mogu otežati bliske veze.

Ribe (19. februar – 20. mart)

Ribe su sanjari — imaju bogatu imaginaciju, duboku empatiju i kreativnost.

Među slabijim stranama su tajnovitost, teško čitljivi signali i sklonost da zanemare sopstvene granice.

Zaključak

Svi horoskopski znaci imaju jedinstvene snage i izazove. Iako su astrolozi analizirali koji od znakova imaju „jače“ karakteristike – i koje slabije – važno je zapamtiti da znak rođenja nije sudbina. Vaš lični razvoj, izbori i iskustva igraju ključnu ulogu.

