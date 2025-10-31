Ovo je najveća snage, ali i najveća slabost vašeg horoskopskog znaka, prema astrolozima

Svi znaci zodijaka imaju svoje jake i slabije strane. Prema analizi astrologa koji su sagledali karakteristike svakog znaka, ovo je lista svih vrlina i slabosti znakova horoskopa – od samouverenosti i liderstva do emotivne ranjivosti i kolebljivosti.
U nastavku je prikazan pregled svakog znaka sa akcentom na njihove najznačajnije snage i slabosti.
Ovan (21. mart – 19. april)
Ovan je poznat po pionirskom duhu, samopouzdanju i snažnoj volji — kada se odluči za nešto, retko posustaje.
S druge strane, njihov pojedinačni pristup može delovati sebično, a nestrpljenje, nemir i nagle reakcije često su njihove slabosti.
Bik (20. april – 20. maj)
Bikovi su pouzdani i odani — uživaju u udobnosti, uspehu i žele da to podele sa bližnjima.
Međutim, tvrdoglavo odbijanje da promene mišljenje i preterana posesivnost znaju im stvarati probleme.
Blizanci (21. maj – 20. jun)
Blizanci su brzi, društveni i imaju dar za reč — rešavaju probleme agilno i šarmantno.
No, njihova otvorenost može voditi ka neodlučnosti, “nemiran duh” ih često sprečava da budu pouzdaniji.
Rak (21. jun – 22. jul)
Rakovi su izuzetno intuitivni i empatični — stvaraju bezbednu atmosferu za sebe i druge.
Ali njihovo raspoloženje i emotivna zavisnost znaju da ih sputavaju ukoliko ne nauče da postave granice.
Lav (23. jul – 22. avgust)
Lavovi su prirodni lideri — impozantni, harizmatični, u centru pažnje.
Međutim, njihova potreba za kontrolom i pažnjom može delovati zahtevno i intenzivno.
Devica (23. avgust – 22. septembar)
Devica je znak služenja — praktična, organizovana i posvećena da pomaže drugima.
Kod njih se javlja rizik da postanu prekritični, zaborave na emocije i preterano analiziraju.
Vaga (23. septembar – 22. oktobar)
Vage streme ka harmoniji i povezanosti — šarmantne, druželjubive i dopadljive.
Ipak, njihova potreba da izbegnu konflikt i ugode drugima može značiti da zanemare sopstvene potrebe.
Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)
Škorpije su snažne u uticaju — misteriozne, intenzivne, spremne da se suoče sa tabu temama.
Slabost im je ponekad prekoračenje granica privatnosti, intenzitet koji može zastrašiti druge.
Strelac (22. novembar – 21. decembar)
Strelčevi su slobodni duhovi — avanturistički, filozofski, intelektualno nastrojeni.
Međutim, težnja ka slobodi iznad svega može ih činiti nepouzdanim i neodlučnim kada je veza u pitanju.
Jarac (22. decembar – 19. januar)
Jarčevi imaju zrelu snagu — moralnu integritet, posvećenost uspehu i doslednost dugoročnim ciljevima.
No, materijalizam, kritičnost i sumnja u druge ponekad ih udaljavaju od spontanosti i emocija.
Vodolija (20. januar – 18. februar)
Vodolije su inovativne, futurističke i imaju jedinstven intelektualni pogled na život.
Ipak, njihova emotivna distanca i težnja za objektivnim razmišljanjem mogu otežati bliske veze.
Ribe (19. februar – 20. mart)
Ribe su sanjari — imaju bogatu imaginaciju, duboku empatiju i kreativnost.
Među slabijim stranama su tajnovitost, teško čitljivi signali i sklonost da zanemare sopstvene granice.
Zaključak
Svi horoskopski znaci imaju jedinstvene snage i izazove. Iako su astrolozi analizirali koji od znakova imaju „jače“ karakteristike – i koje slabije – važno je zapamtiti da znak rođenja nije sudbina. Vaš lični razvoj, izbori i iskustva igraju ključnu ulogu.
