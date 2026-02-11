Snažan signal od planeta dobijaju ova 4 znaka, prebrodite prošlost za srećnu budućnost

Jarac, Devica, Rak i Ovan mogu u od danas da stignu do suštinskog isceljenja. Snažan signal od planeta ukazuje im na greške iz prošlosti.

Četiri horoskopska znaka dobijaju snažan signal od planeta 11. februara. Konačno ostavljaju prošlost na miru i okreću se budućnosti i prosperitetu. Oni u narednom periodu mogu da osete moć istinskog isceljenja.

Univerzum nam donosi upravo ono što nam je potrebno da prebrodimo prošlost i sebe.

Četiri horoskopska znaka donose sjajne odluke, a neke od tih odluka se vrte oko rešavanja starih rana. Mogu da pokažu koliko su jaki i ništa na ovoj zemlji ih neće srušiti.

1. Ovan – samo hodajte napred

Ako slučajno razmišljate o staroj vezi koja je propala ili o nečemu iz prošlosti što vam je donelo bol i patnju, onda ne brinite. Sve će to proći.

Na današnji dan, prihvatate moć sadašnjosti, a to vodi ka moći budućnosti. U procesu ste ozbiljnog vraćanja samopouzdanja, pa zašto gledati unazad? Zaista nema razloga!

Naporno ste radili da biste stigli do ovog mesta. Ako treba da se oprostite od smeća koje vas je srušilo, onda to učinite, a zatim krenite dalje. Nema potrebe za oklopom. Samo hodajte napred uzdignute glave.

2. Rak – prepoznajte priliku danas

11. februar vam donosi završetak koji vam je bio potreban i dovoljno ste pametni da prepoznate priliku kada je vidite. Vidite svoj život kao linearan, uvek u pokretu napred, pa zašto uopšte pokušavati da se osvrnete na te stare neuspehe?

Sada se osećate sigurno i samouvereno. Ovaj dan zaista nagomilava stvari, toliko da se pitate zašto ste toliko vremena proveli valjajući se u bolu. Sada znate da se tamo ne vraćate.

Prošli ste tačku bez povratka i oseća se kao najmoćniji znak koji ste ikada dobili. Vreme je da krenete putem ljubavi i samoisceljenja. Sve je tvoje.

3. Devica – ovo je vaš život

Danas se osvrćete na svoj život i vidite da je pola problema u vama. Bili ste tako strogi prema sebi, i sada shvatate da vas to ne vodi nikuda.

Ovaj dan vas tera da revidirate svoj plan i sigurno neće sadržati nikakvo samoponižavanje. Zar vam toga već nije dosta? Naravno da, i znate to.

Ono što sada počinje je produktivnost i vitalnost. Shvatate da je ovo vaš jedini život, pa ga možete živeti punim plućima. Samo napred. Učinite da se sve desi i ne osvrćite se!

4. Jarac – ostavite prošlost i okrenite se napred

Zaključali ste se u ideji da stvari moraju biti na određeni način. Ali šta vas je to dovelo? Zaglavilo vas je, a biti zaglavljen je upravo ono što ne želite u svom životu.

Dnas dobijate snažan signal od planeta. Dobro je što imate moćnu astrološku energiju srede da vas šutne u zadnjicu i ponovo pokrene. Ogledate se u prošlost i vidite da je ne želite ponoviti.

Ono što se dešava danas je sirova i iskrena emocija. Budite sa živima i pokažite nam svima kako se to radi!

(Krstarica/YourTango)

