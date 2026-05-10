Snažan signal univerzuma dobiće 4 znaka 10. maja, u nedelju budite izuzetno oprezni!

Riba, Vodolija, Škorpija i Rak u nedelju, 10. maja dobijaju snažan znak od univerzuma. U nedelju moraju malo da pripaze ma svoje odluke.

Četiri horoskopska znaka dobijaju snažan signal univerzuma 10. maja 2026. godine. Budite posebno oprezni i mislite pozitivno. Mesec u Ribama otvara vrata psihičkim iskustvima i važnim duhovnim preuzimanjima.

U nedelju smo izuzetno otvoreni za suptilne slojeve duha. Primamo naznake koje bi mogle da usmere naše živote u novim pravcima, što nije moglo doći dovoljno brzo za ove astrološke znake. Budite oprezni i razmišljajte pozitivno!

1. Ribe – vaši snovi su puni znakova, obratite pažnju

Sećajući se svojih snova i spajajući deo simbolike koju u njima pronađete, možda ćete naići na neka od najvećih saznanja u svom životu u nedelju. Sa Mesecom u vašem znaku, shvatićete da postoji razlog zašto ste upravo sanjali taj zbunjujući, ali važan san.

U stvari, to bi vrlo lako mogao biti predosećaj. Provedite neko vreme razmišljajući o tome šta bi to moglo da znači. Vaši snovi su puni znakova. Sada vidite da vam daju mapu šta da radite, a definitivno šta da izbegavate. Obratite pažnju.

2. Rak – uradićete pravu stvar

Vaša intuicija je uvek bila tačna, ali u nedelju je kao blistav putokaz koji vam tačno govori šta da radite, a od čega da se brzo udaljite. Vreme je da donesete odluku i to ne znači da morate biti zastrašeni tom idejom. U stvari, zahvaljujući Mesecu u Ribama, imate sve informacije koje su vam potrebne da biste uradili pravu stvar.

Ono što vas takođe podstiče da napravite pravi potez jeste osećaj kao da ste se izlečili. Nešto u vama više ne treba bol i upravo ono što vam je stajalo na putu da donesete pravi izbor. Sada je to nestalo. Slobodni ste.

3. Škorpija – u nedelju kao da ste vidoviti

Ako se osećate kao da ste prilično vidovnjak u nedelju, onda bi to mogao biti znak da obratite pažnju na ono što primećujete. Na kraju krajeva, ne donosi vam svaki dan ovakav uvid. Iako ste generalno prilično perceptivni, ovaj lunarni tranzit drži vaša čula u visokoj pripravnosti.

Ovo vas vodi do mesta gde ste u mogućnosti da donesete veoma važnu odluku. Ono što radite 10. maja, Škorpije, može preusmeriti vaš životni put i potresti vaš svet na načine za koje ste samo tajno mislili da su mogući. Hrabriji ste nego što ste mislili i pronaći ćete te znake tokom ovog dana.

4. Vodolija – prvo razmislite pa napravite potez

Ono na šta slučajno naiđete tokom Meseca u Ribama u nedelju je dovoljno da se smatra pozivom na buđenje. Toliko je snažno i dopire do vas na tako iskrenom nivou. Tada ćete videti da zaista imate izbor. Znaci univerzuma su tu da ih slušate.

Naravno, želite da sve radite po svome, ali dobijate snažan signal univerzuma. Uzmite u obzir da ovaj mali podsticaj može nešto da znači i da bi na njega moglo biti vredno pažnje. Razjasnite to sa svojim višim ja, a zatim napravite svoj potez.

