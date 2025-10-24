Snažna astrološka energija: 4 znaka dobijaju moćan znak od Univerzuma

Univerzum radi za ova 4 znaka, proverite da li ste među njima.

Dana 25. oktobra 2025. godine, tranzit Merkura u trigonu sa Saturnom donosi jasnoću, mudrost i osećaj stabilnosti. Univerzum šalje poruku da je vreme da se oslobodimo sumnji i da prihvatimo put koji nam je namenjen.

Ovaj aspekt pomaže da sagledamo koliko smo napredovali i da dobijemo potvrdu da Univerzum stoji iza naših odluka. Za četiri horoskopska znaka, ovaj dan predstavlja prekretnicu i snažnu poruku sudbine, prenosi YourTango.

Ovan – jasnoća i samopouzdanje

Ovnovi konačno od Univerzuma dobijaju odgovore na pitanja koja su ih mučila. Merkur i Saturn donose smirenost i potvrdu da su njihovi napori bili vredni.

Osećaj validacije i ponosa.

Povratak unutrašnjem ritmu i oslobađanje od pritiska.

Blizanci – fokus i nove prilike

Blizanci osećaju kako se njihov um smiruje i kako ideje dobijaju konkretan oblik. Reči i prilike dolaze u pravom trenutku i to od Univerzuma.

Mogućnost zatvaranja jednog poglavlja i otvaranja novog.

Planovi postaju ostvarivi, a samopouzdanje raste.

Rak – unutrašnji mir i intuicija

Rakovi dobijaju dar emocionalne stabilnosti i jače intuicije. Situacije koje su donosile brigu sada gube moć.

Poboljšana komunikacija sa voljenima.

Osećaj da ste konačno shvaćeni i podržani

Lav – priznanje i autoritet

Lavovi osećaju da su njihovi napori konačno prepoznati od Univerzuma. Ovo nije trenutak slave, već potvrda unutrašnje snage i autoriteta.

Osećaj važnosti i stabilnosti.

Više nema potrebe za traženjem odobravanja – sada stojite čvrsto u svojoj snazi.

25. oktobar 2025. donosi snažnu poruku Univerzuma za Ovnove, Blizance, Rakove i Lavove. Merkur u trigonu sa Saturnom naglašava mudrost, stabilnost i potvrdu da ste na pravom putu. Ovo je dan kada se osećate podržano i spremno za sledeći korak. Ovaj dan naglašava mudrost, stabilnost i unutrašnju snagu. Ako oslušnete intuiciju i sledite znakove, otvoriće vam se vrata ka novim mogućnostima i dugoročnom uspehu.

