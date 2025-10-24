Snažna astrološka energija: 4 znaka dobijaju moćan znak od Univerzuma

Univerzum radi za ova 4 znaka, proverite da li ste među njima.
Dana 25. oktobra 2025. godine, tranzit Merkura u trigonu sa Saturnom donosi jasnoću, mudrost i osećaj stabilnosti. Univerzum šalje poruku da je vreme da se oslobodimo sumnji i da prihvatimo put koji nam je namenjen.
Ovaj aspekt pomaže da sagledamo koliko smo napredovali i da dobijemo potvrdu da Univerzum stoji iza naših odluka. Za četiri horoskopska znaka, ovaj dan predstavlja prekretnicu i snažnu poruku sudbine, prenosi YourTango.
Ovan – jasnoća i samopouzdanje
Ovnovi konačno od Univerzuma dobijaju odgovore na pitanja koja su ih mučila. Merkur i Saturn donose smirenost i potvrdu da su njihovi napori bili vredni.
Osećaj validacije i ponosa.
Povratak unutrašnjem ritmu i oslobađanje od pritiska.
Blizanci – fokus i nove prilike
Blizanci osećaju kako se njihov um smiruje i kako ideje dobijaju konkretan oblik. Reči i prilike dolaze u pravom trenutku i to od Univerzuma.
Mogućnost zatvaranja jednog poglavlja i otvaranja novog.
Planovi postaju ostvarivi, a samopouzdanje raste.
Rak – unutrašnji mir i intuicija
Rakovi dobijaju dar emocionalne stabilnosti i jače intuicije. Situacije koje su donosile brigu sada gube moć.
Poboljšana komunikacija sa voljenima.
Osećaj da ste konačno shvaćeni i podržani
Lav – priznanje i autoritet
Lavovi osećaju da su njihovi napori konačno prepoznati od Univerzuma. Ovo nije trenutak slave, već potvrda unutrašnje snage i autoriteta.
Osećaj važnosti i stabilnosti.
Više nema potrebe za traženjem odobravanja – sada stojite čvrsto u svojoj snazi.
25. oktobar 2025. donosi snažnu poruku Univerzuma za Ovnove, Blizance, Rakove i Lavove. Merkur u trigonu sa Saturnom naglašava mudrost, stabilnost i potvrdu da ste na pravom putu. Ovo je dan kada se osećate podržano i spremno za sledeći korak. Ovaj dan naglašava mudrost, stabilnost i unutrašnju snagu. Ako oslušnete intuiciju i sledite znakove, otvoriće vam se vrata ka novim mogućnostima i dugoročnom uspehu.
