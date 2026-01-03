Snažne sudbinske promene čekaju ove znakove u januaru, konačno ostvaruju snove

Jarac, Vodolija, Ovan, Rak i Vaga će ovog meseca doživeti sudbinske promene koje će im pomoći da poveruju u sebe i ulože u svoje snove

Januar 2026. donosi snažne sudbinske promene i uzbudljive nove energije za pet horoskopskih znakova, a sve zahvaljujući povratku Saturna u Ovna.

Dok kardinalni znakovi ubiru plodove tranzita kroz Jarca, pun Mesec u Raku 3. januara podstiče nas na razvoj emocionalne inteligencije.

U drugoj polovini meseca fokus se seli na Vodoliju, u kojeg redom ulaze Venera (17. januara), Sunce (19. januara), Merkur (20. januara) i Mars (23. januara), što će podstaći duboke transformacije i jačanje društvenih veza.

U nastavku predstavljamo znakove koji će ovog meseca doživeti snažne sudbinske promene koje će im pomoći da poveruju u svoj potencijal i ulože u svoje snove

1. Jarac – fokusirajte se na dogovor

Vaši odnosi nastavljaju da doživljavaju pozitivne rezultate sa Jupiterom koji i dalje tranzitira kroz vašu kuću veza u januaru 2026. Pun Mesec 3. baca svetlo na to koliko ste dobri u komunikaciji sa drugima. Ovo nije vreme da zadržavate stvari u sebi; umesto toga, fokusirajte se na izražavanje i postizanje dogovora.

Dobar rad sa drugima postaje sve važniji, kao i pronalaženje ravnoteže i povezivanje sa novim idejama, pošto Merkur ulazi u vaš znak početkom meseca. Ovog meseca prihvatate svoje samoizražavanje i dozvoljavate drugima da vide vaše briljantne ideje, što vas priprema da preuzmete liderske uloge kada Saturn ponovo uđe u Ovna u narednih nekoliko meseci.

Sezona Vodolije vas uči da su vaši prijatelji i društvene veze dovoljni. Možete postaviti nove planove i ciljeve za narednih šest meseci. Klonite se sukoba i budite strpljivi sa drugima dok je Mars još uvek u vašem znaku. Januar stavlja vaše veštine na probu, a Mars vas priprema za vaše sledeće poglavlje.

Jupiter je u opoziciji sa vašim znakom, podižući vaše samopouzdanje i podstičući vas da radite više kako biste postigli svoje ciljeve i doživite sudbinske promene. Učite da verujete sebi dok se fokusirate na izvrsnost.

2. Vodolija – pomirenja su moguća

Početak godine vam omogućava da ojačate temelje koje imate dok počinjete da se pripremate za Jupiterov ulazak u Lava kasnije tokom godine. Iako je primamljivo rasipati se, budite svesni onoga što imate. Januar vas motiviše da budete snalažljivi tako što ćete preispitati svoje navike potrošnje i trenutne račune. Razmatrate svoje ciljeve iz praktične perspektive tokom sezone Jarca. Kada Merkur uđe u vaš znak 20., lakše je imati briljantne ideje.

Venera ulazi u vaš znak 17., a zatim Sunce ulazi u vaš znak 19. Energija veze je jaka tokom ovog perioda dok se fokusirate na partnera koga želite da privučete. Vaši odnosi vide ovaj tranzit Venere kao vreme da pokažete ljubav svom partneru i postignete dogovore.

Pomirenja su moguća jer vam januar pokazuje kako da budete otvoreni za ljubav. Pozdravljate romantiku i optimistični ste kada ste okruženi njome.

3. Ovan – bez samokritike

1. januara, Merkur ulazi u Jarca, čineći početak godine vrednim i periodom orijentisanim na budućnost, uglavnom vezanim za vaše profesionalne ili akademske sektore.

Usmerite pogled na veće stvari i ne dozvolite da vas unutrašnji kritičar sputava. Pun Mesec u Jarcu 18. vas uči da se Saturn uskoro vraća u vaš znak i da postajete produktivniji. Uživate u tome što ste timski igrač i u podržavanju drugih. Restrukturiranje vaših rutina je ključno i pomaže vam da ostanete ispred.

Pun Mesec u Raku 3. i ulazak Venere u Vodoliju 17. stvaraju divna vremena za pravljenje planova kod kuće, za promenu stvari i stvaranje prijatnog okruženja. Fokusirajte se na udobnost i opuštanje i okružite se ljudima koje volite.

Venera i Mars u Vodoliji mogu vas podstaći da vredno radite na ostvarivanju svojih ciljeva, jer to utiče na vaš finansijski sektor, ali ćete takođe pronaći ljude sa kojima se slažete.

4. Rak – prošlost vas više ne blokira

Lekcija koju ćete naučiti u januaru je da ne prigušujete svoje svetlo ni za koga jer vam 2026. godina nastavlja da pokazuje da ste zvezda ove predstave. Jupiter je i dalje u vašem horoskopskom znaku, otvara vrata, a vi širite svoje društvene krugove i utičete na svoje snove i ostvarite sudbinske promene.

Pun Mesec u vašem znaku 3. vam omogućava da se fokusirate na povezivanje sa ljudima koji ozbiljno žele da izgrade budućnost sa vama, bilo da je u pitanju romantični sektor ili profesionalno. Novi ciljevi se formiraju kada pun Mesec u Jarcu uđe 18., jer vam Saturnova energija pomaže da usmerite pogled na veće stvari.

Mars u Jarcu je plodan i planetarni tranzit na početku meseca, obraćajući veliku pažnju na ono što želite u pogledu veza i karijernih ciljeva. Venera i Sunce u Vodoliji, omogućavaju vam da pronađete blago koje držite u sebi. Za one u vezama, vaši zajednički resursi rastu sve dok pravite praktične planove.

Tokom ovog Marsovog tranzita, prošlost više nije izvor blokada; umesto toga, pronalazite snagu u svojim iskustvima kada Mars uđe u Vodoliju. Naučite kako da se izvučete iz svoje čaure, sa Marsom u Vodoliji, da biste se osnažili i povećali hrabrost.

5. Vaga – vaš naporan rad se konačno primećuje

Iako možete iskusiti nekoliko izazova tokom sezone Jarca, Jupiter i dalje aspektira vaš horoskopski znak i pozitivno utiče na vas. Kada pun Mesec uđe u Raka 3., dobijate profesionalne alate koji su vam potrebni da preuzmete inicijativu na poslu.

Vaš naporan rad može biti primećen u akademskom okruženju ili na druge načine, Vaga. Mlad Mesec u Jarcu 18. usidrava i deluje zaštitnički. Pošto se Saturnova energija javlja u najnižem delu vašeg grafikona, ona naglašava isceljenje i otpuštanje. Učite da budete saosećajni prema prijateljima i porodici. Sada je vreme da obnovite te odnose i budete prijateljski nastrojeni, strpljivi i empatični.

Kada Venera uđe u Vodoliju 17., poboljšava odnos koji imate sa sobom. Sunce ulazi u Vodoliju 20., omogućavajući vam da radite na svojim talentima ili možda pokažete prijateljima rad u toku. Kada Mars uđe u vaš znak 23., spremite se da upoznate nove ljude i da se dobro zabavite. Mars vas energizira, gura i inspiriše da budete u centru pažnje.

(Krstarica/YourTango)

