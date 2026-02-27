Snažno obilje i sreća stiže danas za ova 4 znaka, 2 tranzita donose nešto značajno

Devicu, Ribe, Škorpiju i Bika čeka snažno obilje i sreća 27. februara. Vreme je da puste planetarne tranzite da preuzmu volan.

Četiri horoskopska znaka čeka snažno obilje i sreća 27. februara 2026. Dva planetarna tranzita generišu nalet sreće tokom celog dana u petak.

Intuitivno Sunce u Ribama je u konjunkciji sa Severnim čvorom sudbine, pojačavajući vaše instinkte kada se pojave prilike. Istovremeno, Mars, planeta koja vlada motivacijom, gradi kvadrat sa Uranom u Biku, što olakšava uočavanje kada problem ima obećavajući potencijal.

Obilje koje se oseća ovako snažno retko dolazi od pasivnog primanja poklona ili dobijanja nagrade na srebrnom poslužavniku uz minimalan napor. Umesto toga, to je kroz iskušenje ili izazov. Morate učiniti nešto značajno, poput suočavanja sa velikim strahom, prevazilaženja značajne teškoće ili guranja sebe dalje od onoga što ste mislili da je moguće. To se dešava kada prestanete da tražite izgovore i počnete da pronalazite razloge da uradite ono što mislite da možete.

Uran je nepredvidiv, ali pošto je Sunčeva svetlost na Severnom čvoru, promene se dešavaju sa duhovnim tonovima. Dakle, ako čujete svoj unutrašnji glas ili dobijete instinktivni podsticaj, zabeležite to. Ulazite u novo putovanje koje se čini nekontrolisanim, ali upravo je to poenta.

1. Bik – poznavanje pravih ljudi donosi bogatstvo

Navikli ste na haos otkako je Uran u vašem horoskopskom znaku poslednjih sedam godina. Mars u kvadratu sa Uranom podseća vas da vredno radite za ono što želite. 27. februara, ono što želite jeste podsticaj obilja u vašoj karijeri. Pošto je poznavanje pravih ljudi oblik bogatstva, danas ste neverovatno bogati. Sunce u konjunkciji sa Severnim čvorom u Ribama otkriva da imate duhovne vodiče.

Dok ste fokusirani na posao koji treba da obavite, dobijate poruku koja je mudra i zaista inspirativna. Nikako niste mogli sami da dođete do ove misli. Univerzum vam otvara znanje koje ste trebali da čujete. Vi ga shvatate i to menja način na koji pristupate situaciji. Izbegava se skupa greška, ali to je sada najmanje od vaše nagrade.

Znate kako da čujete unutrašnji glas za koji niste znali da ga imate. Osećate kako funkcioniše i kada ste podstaknuti da ga slušate. Put do istine je otvoren i vodi do autentičnog postojanja o kome ste čuli samo uspešnim pojedincima.

2. Škorpija – obilje u ljubavi je retko

Malo šta vam se može uvući pod kožu kao porodična stvar. Ali 27. februara, problem vezan za nekoga koga volite, ko je pomalo nestabilan, pojavljuje se i kuca vam na srce. Dosadno je, ali nešto u vezi sa ljubavlju vas čini saosećajnim i zbunjuje vas do kraja. Ne možete sebi pomoći. Želite da uradite šta možete, a to vam otkriva stranu ljubavi za koju niste znali da možete da je iskusite.

Snažno obilje i sreća u ljubavi je retka, i vi to znate. Jedna nezgoda u petak vam pokazuje koliko ste srećni što imate ljude u svom životu zbog kojih brinete. Vaše srce nije tako hladno kao što ste mislili da jeste. Niste utrnuli ili desenzibilizovani društvenim mrežama ili globalnim problemima. Umesto toga, meki ste i strastveni. Neko vas treba i veruje vam da ćete biti tu. Ta veza vam daje sav smisao koji biste ikada mogli poželeti u ovom životu.

3. Ribe – osećate se moćno smireni i spokojni

Vreme je da se oprostite od borbe oko stvari koje ne možete kontrolisati. 27. februara, kvadrat Marsa i Urana vas uči da obilje nije nužno ono ka čemu težite. Da, ono se manifestuje u novcu i otkriva se kroz materijalne posede. Ali prvo, mora se obaviti unutrašnji rad. Sunce u konjunkciji sa Severnim čvorom u vašem znaku usmerava vašu pažnju na sebe i vaš osećaj autentičnosti.

Kada nešto zaradite, uživate u tome ovde i sada, ali to ne možete poneti sa sobom u zagrobni život. Dakle, blago petka dolazi iz prihvatanja. Dobijate obilje mira i spokoja. Podižete svoju vibraciju na tako visok nivo da, šta god da se desi u životu, ostajete u stanju smirenosti. Osećate se moćno i pod kontrolom. Ništa ne remeti vaš mir. Osećate se srećno jer jeste. Ako je nirvana moguća, danas ste je shvatili.

4. Devica – zastanite i tražite pomoć, daje vam snagu

27. februara se u vašem životu dešava mini čudo. Uradite nešto netipično za vas i to se oseća tako dobro. Kada Uran pokrene probleme i nađete se u vrtlogu koji zahteva da ih rešite, vi to i učinite. Ali umesto da mislite da morate sve sami da uradite, zaustavite se i zatražite pomoć.

Traženje pomoći vam je teško, Device. U početku se vaši strahovi ostvare jer vam neko kaže ne. Ipak, vi istrajavate, zahvaljujući Marsu u vašem sektoru blagostanja. Želite da se nešto uradi i morate to sami da uradite. Ali potrebne su druge ruke. Kroz proces eliminacije otkrivate da vas stalno traženje pomoći i odbijanje čine jakim.

(Krstarica/YourTango)

