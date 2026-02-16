Solarno pomračenje 17. februara nosi sudbinski lom i potpuni preokret za ova 2 znaka i 2 podznaka

Pomračenja su uvek simbol naglih obrta i početaka koji ne mogu da se odlože. Ovo solarno pomračenje donosi Jarcu i Ovnu totalni preokret.

Solarno pomračenje u Vodoliji 17. februara 2026. ne prolazi tiho. Ova 2 znaka horoskopa, kao i 2 podznaka doživeće neočekivani burni preokret i krenuće putem kojim možda nisu hteli.

Ova snažna lunarna tačka deluje kao kosmički prekidač koji gasi stare obrasce i pali potpuno novu fazu života. Pomračenja su uvek simbol naglih obrta, razotkrivanja i početaka koji ne mogu da se odlože, a energija Vodolije dodatno pojačava potrebu za oslobađanjem i radikalnim promenama.

Za Ovna i Jarca, kao i za osobe sa podznakom u Biku i Devici, ovo je period koji briše stare planove i tera ih da krenu drugačijim putem, hteli to ili ne.

Ovan – kraj impulsivnih odluka, početak zrelijeg pravca

Ovnovima pomračenje donosi snažan unutrašnji lom. Sve što su pokretali na brzinu, bez dubljeg promišljanja, sada dolazi na naplatu. Ovo može biti vezano za posao, ambicije ili odnose u kojima su se vodili trenutnim osećajem, a ne dugoročnim planom. Ovan shvata da stari način delovanja više ne funkcioniše.

Iako deluje kao udarac, ovaj period zapravo otvara prostor za ozbiljniji, stabilniji pravac. Pomračenje Ovnu donosi reset prioriteta — manje dokazivanja, više strategije. Oni koji prihvate lekciju mogu izaći jači nego ikada.

Jarac – rušenje konstrukcija koje više nemaju temelj

Jarčevi su navikli da grade postepeno i sigurno, ali solarno pomračenje u Vodoliji testira upravo tu sigurnost. Moguća je promena u profesionalnom planu, redefinisanje ciljeva ili spoznaja da su se penjali uz pogrešan zid. Ono što je delovalo stabilno sada pokazuje pukotine.

Jarac se suočava sa pitanjem: da li nastaviti putem koji donosi status, ali ne i ispunjenje? Ova faza može doneti tešku odluku, ali i oslobađanje od pritiska koji su dugo nosili. Reset je neminovan, ali vodi ka autentičnijem pravcu.

Podznak Bik – gubitak komfora koji pokreće promenu

Osobe sa podznakom u Biku teško podnose nagle promene, ali upravo to im donosi ovo pomračenje. Sigurnost na koju su se oslanjali može biti poljuljana — finansijski plan, odnos ili dugoročna stabilnost dolaze pod znak pitanja.

Ipak, ovo nije rušenje radi rušenja. Pomračenje ih tera da izađu iz zone komfora i shvate da prava stabilnost dolazi iz fleksibilnosti. Ono što deluje kao gubitak može se pokazati kao početak mnogo zdravijeg i sigurnijeg perioda.

Podznak Devica – kraj perfekcionizma, početak realnosti

Za podznak u Devici, solarno pomračenje donosi suočavanje sa sopstvenim očekivanjima. Sve što su pokušavali da drže pod kontrolom može izmaći planu. Projekti, odnosi ili svakodnevne rutine prolaze kroz fazu haosa.

Međutim, upravo u tom haosu krije se prilika za oslobađanje od preterane analize i samokritike. Devica shvata da ne mora sve biti savršeno da bi bilo vredno. Reset prioriteta znači manje pritiska, a više realnosti i unutrašnjeg mira.

Solarno pomračenje u Vodoliji 17. februara 2026. za Ovna i Jarca, kao i za podznake u Biku i Devici, predstavlja tačku bez povratka. Ono što se sada zatvara, zatvara se zauvek, a ono što počinje nosi drugačiju energiju i drugačiji pravac. Iako promene mogu delovati naglo i neprijatno, one imaju jasnu svrhu — da uklone ono što je zastarelo i otvore prostor za autentičniji životni plan.

