Spolja snažan, iznutra sujetan i emotivan: Ubedljivo najslabiji znak u celom horoskopu

Spolja snažan, a iznutra Ovnovi su vrlo sujetni i emotivni. Ukoliko ga neko ko mu je vrlo drag povredi ili izneveri, lako pusti suzu.
Deluju snažno i samouvereno, ali istina je – spolja snažan, u dubini duše su ubedljivo najslabiji.
Ovnovi deluju snažno i samouvereno, ali kriju duboku osetljivost i često briznu u plač zbog ljubavi, povrede ili dece.
Ovan – spolja snažan, iznutra emotivan
Ovan predvodnik spada u jake i veoma samouverene znake zodijaka. Često je arogantan, voli da bude u centru pažnje i da povede i u bitku prvi, ako treba. Međutim, sve je to fasada da bi zamaskirao svoju osetljivost.
Ovnovi su poznati po svojoj vatrenoj naravi i snažnom karakteru. Kada uđu u raspravu, teško će se povući. Za njih je rasprava često takmičenje, a priznati poraz nije opcija. Čak i kada shvate da možda nisu potpuno u pravu, Ovnovi će pokušati izvući barem neku poslednju opasku kako bi zaključili razgovor u svoju korist. Ali oni kriju svoje emocije.
Ovnovi kriju emotivnu stranu
U stvari, Ovnovi su vrlo sujetni i emotivni. Ukoliko ga neko ko mu je vrlo drag povredi ili izneveri, neće biti čudno ako pusti suzu, bilo da je muškarac ili žena. Sve vreme razmišljaju o osveti, ali ne žele da je sprovedu u delo, jer im je osoba koja ih je povredila draga, pa im plač pomaže da sebi olakšaju muke. Ipak, Ovnovi i pored velikih mana, imaju i veliko srce.
Deca i osetljivost Ovna
Zato drugi razlog zbog kojeg će briznuti u plač jesu deca. Veoma su slabi na mališane i bilo kakvo maltretiranje dece izazivaju u njima veliki bes i tugu, pogotovo jer uvek osećaju potrebu da im pomognu. Kada to ne mogu, što je često slučaj, spremni su da proliju suze iz besa.
Ključne osobine Ovna
- Snažan i samouveren spolja
- Emotivan i osetljiv iznutra
- Voli da preuzima inicijativu i predvodi
- Veoma vezan za bliske osobe i decu
- Plač mu pomaže da olakša unutrašnju bol
Da li prepoznajete Ovna u ovom opisu? Podelite svoje iskustvo u komentarima i pratite nas za još astro-saveta o zodijaku!
(Superžena)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com