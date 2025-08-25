Spremite se za svetliju budućnost: 3 horoskopska znaka kojima stiže blagoslov 25. avgusta

Astrološki aspekt Mesec u trigonu sa Uranom 25. avgusta 2025. donosi talas sveže energije i vraća veru u bolju budućnost. Tada promene deluju uzbudljivo umesto zastrašujuće, otvarajući vrata novim prilikama za tri znaka Zodijaka.

Lav

Ovaj astro-talas bude u vama iznenadnu inspiraciju i optimizam. Jedan neobavezan razgovor sa prijateljem može se pretvoriti u priliku koja vodi daleko, a otpuštanje previsokih očekivanja otvara vas univerzumovom planu. Prihvatite iznenađenja i verujte da vas zvezde vode ka nečem boljem.

Škorpija

Za vas, ovaj dan je kao sunčev zrak koji probija oblake. Stara situacija kojoj ste se već prestali nadati iznenada dobija novu šansu, a kontakt s nekim iz prošlosti donosi osveženje ideja i olakšanje u srcu. Teret postaje lakši, pa negujte nadu koja iznova cveta.

Jarac

Iako volite red i rutinu, 25. avgust donosi potvrdu da promena može biti blagoslov. Neočekivan izvor podrške obnavlja veru u sreću i otklanja prepreke koje ste smatrali nepremostivim. Osećate se snažno i emotivno stabilno, spremni da započnete svetliju fazu svog životnog putovanja.

