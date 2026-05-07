Spremite se za teške dane: Strašan period očekuje ova 3 znaka od druge polovine maja

Strašan period čeka tri znaka od polovine maja. Saznajte koga lome zvezde i kako da izađete "živi" iz ove turbulencije.
Ako ste se ponadali da vam leto stiže na tacni, pripremite se da spustite loptu. Druga polovina maja donosi strašan period za tri horoskopska znaka, i to baš onda kada svi oko njih krenu na more, na svadbe i u letnje avanture.

Nervoza će rasti, novac će curiti kroz prste, a sitne reči pretvaraće se u velike svađe.

Ako ste među ova tri horoskopska znaka, spremite se na jake udarce. Dobijate izazove na gotovo svim životnim poljima – od posla, preko porodice, do novčanika.

Univerzum ne kažnjava, ali stavlja vas pred ogledalo.

Ovan: Vatra u glavi i tihi rat na poslu

Vaša energija će biti na vrhuncu, ali to može dovesti do konflikata i nervoze, posebno na poslu i u porodici. Problem je što ćete reagovati pre nego što razmislite, pa će svaka sitnica postati povod za prepirku. Ključ je u strpljenju i pažljivom slušanju – izbegavajte impulsivne reakcije.

Šef će tražiti više, ukućani manje galame, a vi ćete biti razapeti između dve vatre. Brojite do deset pre svakog odgovora. Ovan koji ćuti dva dana spasava sebi mesec dana mira.

Rak: Emocije ključaju, a komšije kucaju na vrata

Emocije će biti pojačane, a moguće su nesuglasice s bližnjima. Pokušajte da budete otvoreni za razgovor i ne dozvolite da vas stres savlada. Najgore što možete uraditi jeste da se zatvorite u sobu i ćutite tri dana – to samo dolije ulje na vatru.

Partneri će tražiti pažnju, deca će biti razdražljiva, a vi ćete imati osećaj da niko ne razume vaše ćutanje. Probajte da progovorite čim osetite knedlu u grlu.

Vaga: Novčanik tanji, a odluke teže nego ikad

Na poslovnom planu mogući su zastoji i frustracije, kao i finansijski pritisci. Budite strpljivi, nemojte donositi nagle odluke i fokusirajte se na dugoročne ciljeve. Ovo nije trenutak za potpisivanje ugovora, uzimanje kredita ili prelazak u novu firmu.

Računi će stizati u talasima, a uplata će kasniti. Vaga koja sačeka kraj maja, dočekaće jun sa mnogo bistrijom glavom.

Koji datum nosi najjači udar u ovom periodu iskušenja

Period između 18. i 24. maja donosi najveću turbulenciju. Tada se planete najgrublje sudaraju, pa očekujte iznenadne pozive, neplanirane troškove i emotivne ispade.

Ako možete, sve važne sastanke pomerite za posle 26. maja.

Da li je ovaj strašan period isti za sve pripadnike znakova

Nije. Najjače ga osećaju Ovnovi, Rakovi i Vage rođeni u prvoj dekadi, dok pripadnici druge i treće dekade prolaze blaže.

Ascendent dodatno menja sliku, ali sva tri znaka osetiće pritisak.

Tri konkretna saveta za težak period pred vama

Umesto da se prepustite struji, uzmite stvar u svoje ruke. Evo šta zaista pomaže:

  • spavajte sat duže nego inače, makar po cenu propuštene serije
  • ne pozajmljujte novac nikome do 1. juna
  • vodite kratak dnevnik – tri rečenice uveče dovoljne su da ispraznite glavu

Izazovi donose i prilike za rast – iskoristite ovu fazu za lični razvoj.

Težak period prolazi, a ono što naučite, ostaje.

