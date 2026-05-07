Spremite se za teške dane: Strašan period očekuje ova 3 znaka od druge polovine maja

Ako ste se ponadali da vam leto stiže na tacni, pripremite se da spustite loptu. Druga polovina maja donosi strašan period za tri horoskopska znaka, i to baš onda kada svi oko njih krenu na more, na svadbe i u letnje avanture.
Nervoza će rasti, novac će curiti kroz prste, a sitne reči pretvaraće se u velike svađe.
Ako ste među ova tri horoskopska znaka, spremite se na jake udarce. Dobijate izazove na gotovo svim životnim poljima – od posla, preko porodice, do novčanika.
Univerzum ne kažnjava, ali stavlja vas pred ogledalo.
Ovan: Vatra u glavi i tihi rat na poslu
Vaša energija će biti na vrhuncu, ali to može dovesti do konflikata i nervoze, posebno na poslu i u porodici. Problem je što ćete reagovati pre nego što razmislite, pa će svaka sitnica postati povod za prepirku. Ključ je u strpljenju i pažljivom slušanju – izbegavajte impulsivne reakcije.
Šef će tražiti više, ukućani manje galame, a vi ćete biti razapeti između dve vatre. Brojite do deset pre svakog odgovora. Ovan koji ćuti dva dana spasava sebi mesec dana mira.
Rak: Emocije ključaju, a komšije kucaju na vrata
Emocije će biti pojačane, a moguće su nesuglasice s bližnjima. Pokušajte da budete otvoreni za razgovor i ne dozvolite da vas stres savlada. Najgore što možete uraditi jeste da se zatvorite u sobu i ćutite tri dana – to samo dolije ulje na vatru.
Partneri će tražiti pažnju, deca će biti razdražljiva, a vi ćete imati osećaj da niko ne razume vaše ćutanje. Probajte da progovorite čim osetite knedlu u grlu.
Vaga: Novčanik tanji, a odluke teže nego ikad
Na poslovnom planu mogući su zastoji i frustracije, kao i finansijski pritisci. Budite strpljivi, nemojte donositi nagle odluke i fokusirajte se na dugoročne ciljeve. Ovo nije trenutak za potpisivanje ugovora, uzimanje kredita ili prelazak u novu firmu.
Računi će stizati u talasima, a uplata će kasniti. Vaga koja sačeka kraj maja, dočekaće jun sa mnogo bistrijom glavom.
Koji datum nosi najjači udar u ovom periodu iskušenja
Period između 18. i 24. maja donosi najveću turbulenciju. Tada se planete najgrublje sudaraju, pa očekujte iznenadne pozive, neplanirane troškove i emotivne ispade.
Ako možete, sve važne sastanke pomerite za posle 26. maja.
Da li je ovaj strašan period isti za sve pripadnike znakova
Nije. Najjače ga osećaju Ovnovi, Rakovi i Vage rođeni u prvoj dekadi, dok pripadnici druge i treće dekade prolaze blaže.
Ascendent dodatno menja sliku, ali sva tri znaka osetiće pritisak.
Tri konkretna saveta za težak period pred vama
Umesto da se prepustite struji, uzmite stvar u svoje ruke. Evo šta zaista pomaže:
- spavajte sat duže nego inače, makar po cenu propuštene serije
- ne pozajmljujte novac nikome do 1. juna
- vodite kratak dnevnik – tri rečenice uveče dovoljne su da ispraznite glavu
Izazovi donose i prilike za rast – iskoristite ovu fazu za lični razvoj.
Težak period prolazi, a ono što naučite, ostaje.
