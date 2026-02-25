Srce i dobrota kao i ljubav vodi danas ova 4 znaka u neverovatno obilje i sreću

Dobroti se veruje, a uz Veneru sreća i izobilje su rezultat. Srce i dobrota vodi danas Raka, Vagu, Ribe i Bika u značajno obilje i sreću.

Četiri horoskopska znaka privlače obilje i sreću 25. februara 2026. U sredu, Venera je u konjunkciji sa Merkurom u Ribama, pa njihovo srce i dobrota kao i ljubav privlače značajno obilje i sreću kakvu nisu dugo iskusili.

Merkur je oslabljen kada je u Ribama. Slab Merkur otežava razmišljanje i obradu informacija. Ali sa Venerom uzvišenom u Ribama i primanjem podržavajućeg svetlosnog zraka od Jupitera u Raku, vodimo se srcem, a ne umom.

Možda ćete sumnjati u sebe da li su vaši napori uzvraćeni. Verovatno se pitate da li vidite stvari onako kako bi trebalo da se gledaju. Ali kroz oči ljubavi ili predaje, 25. februara, ovi astrološki znaci veruju da njihovo srce vodi put.

Dobroti se veruje, a kada se Veneri dozvoli da radi stvari koje najbolje zna, sreća i izobilje su krajnji rezultat.

1. Bik – dobijate podršku

Vama vlada Venera i kada je uzvišena u Ribama, najviše to osećate u svom društvenom krugu. 25. februara privlačite sreću i izobilje što više komunicirate sa drugima. Vidite gde ljudima treba vaša pomoć, umešajte se i dajte je. Ne morate previše razmišljati o tome. U stvari, sa oslabljenim Merkurom u Ribama, najbolje je da to ne činite.

Ono što treba da uradite u sredu jeste da verujete svom srcu. Tada se svakako dešavaju srećni trenuci, kada vaši postupci napreduju, i to je neočekivano. Čudno je misliti da davanjem dobijate, ali dobijate. Dobijate podršku, ljubav, divljenje i poštovanje.

2. Ribe – izaberite sebe

Ribe, trenutno imate mnogo toga u životu, a 25. februara energija se zaslađuje. Venera u vašem znaku aktivira želju za ljubavlju i da budete voljeni. Venera naglašava ljubav u svim oblicima, ali takođe pojačava vašu ljubav prema sebi.

Merkur je u konjunkciji sa Venerom u sredu, što se dešava samo jednom godišnje, i ovog puta je u vašem horoskopskom znaku. Shvatate stvari koje ste nekada cenili, ali su sada nebitne. Puštate identitet koji više ne odgovara onome ko želite da budete.

Povlačite se, preispitujete sve i birate sebe, i to otključava obilje iz vašeg srca. Srce i dobrota su magnet za sreću. Ovo je veoma srećan trenutak i redak je!

3. Rak – avantura donosi obilje i sreću

25. februara privlačite obilje i sreću kroz avanturu. Ne tražite iskustva koja će stimulisati vaš um. Želite da znate kako da otvorite svoje srce. Venera preuzima kontrolu kada je u Ribama. Odlučujete da radite stvari koje obično ne volite i umesto toga birate da udovoljite ljudima do kojih vam je stalo.

Gledate film koji nikada ne biste izabrali. Probate obrok koji često odbijate jer nije onakav kakav želite. Smanjeni Merkur olakšava da ostavite sopstveno razmišljanje po strani. Želite da osetite radost pokazivanja podrške. U sredu ste preplavljeni obiljem ljubavi i brige. Kako lepo.

4. Vaga – ljubav uzdiže

Privlačite obilje i sreću kroz činove ljubavi 25. februara. Uzimate lep obrok, idete u šetnju ili pokazujete da emocionalno podržavate nekoga do koga vam je stalo. Nekako možete prirodno osetiti šta ljudima treba u sredu. Senzualni ste i romantični, sa ravnotežom između uma i srca. Danas je reč o pražnjenju uma i pravljenju prostora za igru.

Želite da se povežete kroz iskustva sa drugima koji su zdravi, holistički i ljubazni. Energija srede je usmerena na uživanje u svim lepim iskustvima koja život nudi. Cilj je smanjenje stresa i omogućavanje duši da se oseća opušteno. Ne treba vam mnogo više od toga da znate da emocionalna iskustva nisu bila vezana za novac. Bila su to značajna sećanja koja traju ceo život.

(Krstarica/YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com