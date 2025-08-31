Srce im je tvrđe od kamena: Ova 2 znaka ne praštaju ni sebi, a kamoli drugima

Dva znaka koja ne praštaju ni sebi – i zato najviše pate.

Neki ljudi lakše zaborave, oproste, puste. A neki… ne. Kod njih se sve pamti, sve oseća do kosti, i ništa ne prolazi bez unutrašnjeg sudskog procesa. Dva horoskopska znaka posebno se izdvajaju po tome što ne praštaju – ni sebi, ni drugima. I to nije tvrdoglavost. To je rana koja ne zarasta.

Škorpija – kad jednom izgubi poverenje, nema povratka

Škorpija ne prašta jer ne zaboravlja. Kod nje je izdaja lična stvar, duboko emotivna, i ne postoji „sve je okej“ nakon što je granica pređena. Ako ste je povredili, nećete to zaboraviti – jer ni ona neće. Ali ono što je još teže: Škorpija ne prašta ni sebi. Analizira, preispituje, kažnjava se tišinom i povlačenjem. Njena unutrašnja borba je tiha, ali razorna.

Jarac – emocije pod kontrolom, ali rana ostaje

Jarac deluje hladno, racionalno, kao da ga ništa ne dotiče. Ali kad ga razočarate, to postaje deo njegove unutrašnje arhive. Neće praviti dramu, ali će vas skinuti sa liste zauvek. Jarac ne prašta jer veruje u odgovornost – i prema sebi, i prema drugima. Ako ste pogrešili, to je vaša stvar. Ako je on pogrešio, nosiće to kao teret, bez izgovora.

Zašto ne praštaju sebi?

Zato što imaju visoke standarde. Zato što veruju da su mogli bolje. Zato što ih boli kad izdaju sopstvene vrednosti. I zato što im je oproštaj slabost, a slabost sebi ne dozvoljavaju.

Kako živeti sa tim?

Ako ste Škorpija ili Jarac, možda je vreme da priznate sebi da ste samo ljudi. Da oproštaj nije kapitulacija, već oslobađanje. Da ne morate sve nositi sami. A ako volite nekog ko je ovakav – budite strpljivi. Njihova tišina često krije najdublju emociju.

