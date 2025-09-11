Srce im je uvek i previše mekano: Ova 3 znaka horoskopa beznadežno veruju pokvarenjacima

Prevelika duša i preveliko poverenje – naravno uvek na njihovu štetu!

Neki ljudi jednostavno imaju meko srce i veliko poverenje – čak i kada im se to više puta obije o glavu. Iako nas život često nauči da budemo oprezniji, pojedini horoskopski znaci kao da uporno pružaju šanse onima koji to ne zaslužuj, prenosi n1info.rs.

Evo koji su to znakovi i zašto ih emocije često odvuku u pogrešnom pravcu:

Ribe – sanjari koji veruju

Ribe su verovatno najemotivniji znak zodijaka. Njihova duboka empatija i idealizam čine ih lakim metama za manipulatore. I kad svi znaci govore da nešto nije u redu, Ribe i dalje veruju u najbolje. Nadaju se da će njihova dobrota popraviti drugu osobu – i često ostanu slomljenog srca.

Vaga – sve za mir, pa i po cenu razočaranja

Vage izbegavaju sukobe po svaku cenu. Vole lepe reči, šarm i sklad, pa često zanemaruju ono što im intuicija šapuće. Umesto da se suoče sa realnošću, prave se da je sve u redu – sve dok istina ne postane preglasna da bi je ignorisali.

Strelac – večiti optimista, čak i kad ne bi trebalo

Strelčevi veruju u ljude – iskreno, otvoreno i bez rezerve. Njihova želja da vide dobro u svima često ih dovede do toga da zanemare znakove upozorenja. Kada ih neko razočara, ne postaju oprezniji – već i dalje veruju da je sledeći put sigurno bolje.

Da li ste se i vi prepoznali?

