Srce im je veliko, a vera u ljude neuništiva. Ovi znakovi u svakome pronađu nešto pozitivno!

Njihovo srce je veliko, vera u ljude neuništiva. Ribe ne osuđuju, Strelac vedar, Rak čita emocije a Vaga uvek veruje u dobru nameru.

Mnogi danas traže samo greške, ali postoje znakovi koji se osvrću samo na ono što je dobro. Oni imaju srce veliko kao kuća, ne gledaju kroz sumnju ni predrasude, već kroz toplinu i razumevanje.

Njihovo srce je veliko, a njihova era u ljude gotovo neuništiva. Znaju da svako ima priču, razlog i svetlu stranu – samo je ponekad treba videti.

Rak – čita emocije kao otvorenu knjigu

Rak ima sposobnost da oseti emocije drugih i razume ih bez reči. Kada neko prolazi kroz teško razdoblje, on će biti prvi koji će ponuditi utehu i rame za oslonac. Rak vidi ono iza maske: ranjivost, iskrenost, pokušaj. Njegovo srce vodi ga da pomaže i veruje, čak i kada drugi odustanu.

U negovom svetu niko nije izgubljen slučaj, samo osoba kojoj treba malo topline.

Ribe – ne osuđuju, oni razumeju

Ribe su večni idealisti. U svima traže iskru dobra, uverene da svako ima potencijal da bude bolji nego što misli. Njihova saosećajnost toliko je jaka da često osećaju tuđe emocije kao svoje. Ribe ne osuđuju, nego razumeju, a njihova dobrota zna razoružati i najtvrdokornije.

U njihovom društvu i najmrzovoljniji ljudi postaju mekši jer Ribe jednostavno šire mir.

Vaga – njegovo srce veruje u dobru nameru svih

Vage veruju da svet može biti pravedan, a odnosi harmonični. U svakoj osobi traže ono što povezuje, a ne ono što deli. Njihov osmeh i način komunikacije često spuštaju tenzije i vraćaju mir.

Njegovo srce veruje u dobru nameru, čak i kad se ne vidi odmah, i uvek pokušava pronaći opravdanje pre nego osudu.

U njihovom društvu sve postaje lakše i lepše.

Strelac – vedrina i entuzijazam bude nadu

Strelac ima prirodan dar da ljude vidi kroz potencijal, a ne kroz greške. Ima takvo srce da će vas uvek podsetiti na vaše dobre strane, i to potpuno iskreno.

Njegova vedrina i entuzijazam bude nadu i kod onih koji su je davno izgubili. Strelac ne podcenjuje nikoga, za njega svatko ima priliku da pokaže najbolje od sebe.

On jednostavno veruje da se dobro uvek vraća.

