Sreća će konačno ponovo pokucati na vrata 3 horoskopska znaka počev od 20. avgusta

Na današnji dan, 20. avgusta 2025. Mesec ulazi u znak Lava i donosi talas radosti za tri horoskopska znaka. Ovaj lunarni prelazak obnavlja dozu optimizma i podstiče nas da ponovo pružimo sebi dozvolu za osmeh i uživanje.

Rak – vreme za opuštanje i druženje

Rakovi su se predugo trudili na poslu i zaboravili na zadovoljstva. Tokom Meseca u Lavu, osetićete potrebu da skinete teret obaveza s leđa i posvetite se druženju s prijateljima. Upravo će vam spontani susret ili kafa s bliskom osobom probuditi izgubljenu radost i pokazati koliko ste propustili trenutaka sreće.

Lav – ponovo u centru pažnje

Kada se i Sunce i Mesec nađu u vašem znaku, Lavovi zasijaju punim sjajem. Osećaćete se kao da ste rođeni za reflektore, a samopouzdanje će vam biti na vrhuncu. Ovo je idealan trenutak za proslavu, izlazak ili pokretanje kreativnog projekta. Svi će primetiti vašu zaraznu energiju, a vi ćete uživati u svakom osmehu koji vam uzvrate.

Devica – hrabro istupite napred

Devicama obično prija rad u pozadini, ali 20. avgusta otkrićete koliko je lepo biti u prvim redovima. Mesec u Lavu budi vašu unutrašnju zvezdu i daje vam vetar u leđa da predstavite svoje ideje svetu. Zdravlje i raspoloženje su vam u usponu, pa iskoristite ovaj dan za samopromociju ili druženje na događajima koji vam donose zadovoljstvo.

Ovaj astrološki presedan ne znači izbegavanje realnih problema, već povratak izgubljenog optimizma. Dopustite sebi da osetite radost i delite je sa drugima – planeta u Lavu donosi energiju koju vredi iskoristiti u potpunosti.

