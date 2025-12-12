Sreća i blagostanje stižu za ova 3 znaka, univerzum im otvara sva vrata uspeha

Formiraju se novi obrasci, sa novom svešću i perspektivom koja otvara sva vrata Sreća i blagostanje dolazi za Raka, Lava i Blizance od danas.

Sreća i blagostanje stižu za Blizance, Raka i Lava 12. decembra 2025. Mesec formira trigon sa Uranom, usporavajući sve dovoljno da vidimo ono što nam je potrebno da vidimo u savršenoj jasnoći.

Ovaj tranzit skreće našu pažnju na izbore koji su oblikovali naša nedavna iskustva i otkriva nam gde nas je sreća čekala da je sustignemo.

Sreća se pojavljuje kroz tajming i našu sposobnost da se oslobodimo onoga što nam više ne služi. U petak se nešto menja u načinu na koji razmišljamo.

Formiraju se novi obrasci, dajući nam svežu perspektivu, a ta svest otvara vrata boljim ishodima. Za ove astrološke znake, ova retrogradnost donosi srećan talas podrške iz univerzuma.

Sreća teče jer se usklađujemo sa onim što smatramo da je ispravno, pravedno i povoljno.

1. Blizanci – kontrola je u vašim rukama

Trigon Meseca i Urana ističe izbore o kojima razmišljate i daje vam osećaj kao da ste na pragu da krenete pravim putem. Počinjete da vidite koji pravac nosi najviše potencijala. Počinjete da preuzimate kontrolu i to je dobar osećaj.

12. decembra, srećan trenutak je stigao kroz komunikaciju koja je morala da se odvija. Sada kada je završena, osećate se spremnim da se suočite sa svim što sledi. Osećate se sigurno i to je uvek dobar osećaj.

Napredak sledi prirodno, a sreća se oseća stvarno i prisutno. Krećete se u pravom smeru. Verujte u ono što se ovde otvorilo i znajte da to čini sa razlogom.

2. Rak – sreća stiže kroz podršku

Tranzit ovog dana, Mesec u trigonu sa Uranom, pomaže vam da prepoznate šta vam je crpelo energiju i šta vas je pokušavalo da vodi napred. Osećate se povezanije sa svojom intuicijom, a to donosi mir vašem svetu.

12. decembra, sreća i blagostanje stižu kroz osobu koja vam pruža podršku i koja vam zaista ulepšava dan. Nešto se dešava što vas uverava da niste sami u ovoj tranziciji. Put ispred vas izgleda svetliji i lakši za upravljanje, i toliko toga ima veze sa ovom jednom osobom.

Do kraja dana, osećate se zaštićeno i ohrabreno, spremni da krenete napred sa hrabrošću. Sreća tiho radi u vašu korist. Možete ponovo da dišete.

3. Lav – univerzum vam otvara sva vrata

Tranzitni Mesec u trigonu sa Uranom otkriva dublju svrhu koja stoji iza nedavnog izazova koji ste doživeli. Sada počinjete da razumete šta je bilo neophodno i šta morate da promenite. Ovo vam donosi obnovljeni osećaj samopouzdanja, a da ne pominjemo opravdanje.

12. decembra ćete definitivno osetiti da je vreme konačno na vašoj strani. Nešto važno počinje da se kreće napred, i iako dolazi kao iznenađenje, to je nešto na šta ste bili spremni i na šta ste čekali.

Sreća i blagostanje prati vaše korake i sada znate kuda da idete. Osećate se energičnije i jasnije u vezi sa svojom budućnošću. Univerzum vam otvara vrata, a vi ste najbolja osoba za taj posao.

(Krstarica/YourTango)

