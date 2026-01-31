Sreća i izobilje stižu na velika vrata, sam kraj januara donosi ovim znakovima snažnu energiju i bolji život

Sreća i izobilje stižu na velika vrata na samom kraju januara za Vodoliju, Škorpiju, Lava i Bika. Mesečeva pozicija podstaći će ih na akciju.

Četiri horoskopska znaka doživljavaju izobilje i sreću u subotu, 31. januara 2026. godine, jer dan koji prethodi punom Mesecu donosi snažnu energiju i blagostanje. Sreća i izobilje stižu im na velika vrata i čini im život upravo onakvim kakav odavno priželjkuju.

Jedan od razloga za to je što je Mesečeva gravitacija najjača tokom ove lunarne faze. Drugi razlog je taj što je, u astrologiji, faza Meseca u nagibu trenutak svesti neposredno pre velikog energetskog oslobađanja. Kada se Mesec pozicionira direktno nasuprot Sunca, a svetlost se briljantno reflektuje, ne možete ignorisati njegovo prisustvo.

Poslednjeg dana prvog meseca nove godine, možda ćete videti ono što treba da vidite, ali niste nužno spremni da preduzmete akciju. Osećanja se u subotu, međutim, probude na takav način da vas pokreću i remete vaš mir. Traže od vas da odlučite da li ćete skočiti ili ostati gde jeste.

U ovom trenutku nema između. Ili ste odlučno unutra ili ste napolju. U trenutku kada ovi astrološki znaci odaberu, stižu izobilje i sreća.

1. Bik – iskrenost privlači sreću i izobilje

Vaše izobilje dolazi kada živite autentično. Vaša porodica i ljudi koje poštujete mnogo vam znače. Ali tek 31. januara, neposredno pre punog Meseca, shvatićete svoja osećanja o njihovom prisustvu u vašem životu.

Cenite svoj prostor i želite da budete poštovani zbog onoga što jeste. Deo vas želi da saopšti šta očekujete od drugih, i danas je dan kada odlučujete da to učinite. Sreća stiže kada odlučite da budete iskreni. Kažete ono što treba da se kaže, i ako to znači da će se oni približiti ili udaljiti, neka bude tako.

Sreća i izobilje zahtevaju prostor za autentičan život. Sada, pre nego što se ovaj mesec završi, birate da živite u svetlu istine i učinite svoj svet onakvim kakav je trebalo da bude.

2. Lav – oslobodite se starih navika

31. januara, Mesec se približava vašem znaku u pripremi za vaš jedini pun Mesec u godini. Ovo je vreme da se oslobodite starih navika i uklonite prepreke vašem ličnom rastu. Shvatate kako ste igrali na malo da biste drugima pružili udobnost. U početku je bilo u redu, ali sada shvatate da je to nekorisno i neljubazno prema vama.

Izobilje dolazi kada se uskladite sa svojim najvišim ja. Univerzum vas ne poštuje niti nagrađuje zato što umanjujete sebe. Čeka da vaša hrabrost poraste i pokaže da ste spremni da se uzdignete. Vi se bavite strahovima koji su vas sprečavali da živite svoj najbolji život. Imenujete ih i definišete šta su vam značili, kako biste ih mogli ukloniti. Neprijatno vam je kako stvari stoje, a sada imate način razmišljanja kojim možete da ih promenite.

3. Škorpija – napredak u poslu i karijeri

Sreća i izobilje vam stižu 31. januara u oblasti karijere. Ali prvo, želećete da istražite svoje mogućnosti. Poznavanje vaših opcija vam omogućava da se promenite. Dobijate jasnoću kada shvatite da ne morate da ostanete tamo gde ste.

Više se ne osećate zaglavljeni u kolotečini i razumete svoju vrednost. Dozvoljavate da to svesno i promišljeno shvatite. Povećava se vaše samopoštovanje. Možete tražiti više na radnom mestu ili od drugih kada je u pitanju novac. Uvek postoji prilika da se poboljša ravnoteža moći, ali ne kada se osećate nesigurno ili verujete da neko drugi ima više da ponudi od vas. Scenario je napisan danas, a izobilje je pred vratima.

4. Vodolija – prijateljstva i blagostanje

Odnosi su ključni za mnoge dobre stvari koje se dešavaju u životu. 31. januara odlučujete da upoznate više ljudi. Popunjavanje vašeg društvenog kalendara zvuči kao pozitivan potez. Prepoznajete uticaj koji prijateljstva imaju na vaše blagostanje. Ljudi iz svih sfera života donose nova interesovanja. Dele svoje ideje, i svaka prilika koju imate da se sretnete kao grupa postaje mini-generator.

Razmišljate o prošlom mesecu i bez obzira na vaše razloge, doživljavate ih kao izgovore za sezonu koja se sada bliži kraju. Danas se javljate da zakažete nekoliko sastanaka za februar i postavite svoj život na bolji put.

