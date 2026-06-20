Prati ih samo sreća i mir: Ova 2 znaka konačno dobijaju razlog da se od srca nasmeju

Sreća i mir stižu Vagi i Ribama posle meseci napetosti, a u sredini teksta krije se dan kada se sve menja. Pročitajte šta vas čeka.

Vaga i Ribe poslednjih meseci nose teret koji niko nije ni primetio, a sada konačno dolaze do tačke u kojoj sreća i mir prestaju da budu daleka želja i postaju svakodnevica.

Dve godine zatezanja, ćutanja i odlaganja sopstvenih potreba završavaju se tiho, bez velike pompe. Planete su se namestile tako da se ono što ste gurali silom konačno opušta samo.

Vaga: U sredu popodne pada teret koji ste vukli predugo

Vagi je odnos sa drugima oduvek bio i blagoslov i prokletstvo, jer ste navikli da merite svačije raspoloženje pre svog. U prvoj polovini jula osetićete kako se ta navika lomi, naročito u sredu popodne, kada jedan razgovor koji ste odlagali nedeljama prođe mnogo lakše nego što ste se plašili. Ne ćutite više da biste sačuvali tuđi mir. Recite ono što vam je na srcu, jer baš tu vam se otvara prostor za unutrašnji mir kakav dugo niste osetili.

Posao vam donosi predah, a ne nove obaveze. Neko ko vam je mesecima visio nad glavom najzad sklanja ruke sa vašeg stola, i prostor koji ostane iza njega ispunićete onim što stvarno volite. Mir i radost kod Vage ne dolaze kao grom iz vedra neba, već polako, dan za danom, dok se vaga unutar vas konačno smiruje.

Ribe: Leto u kome prestajete da brinete za sve osim za sebe

Ribama je ovo proleće bilo kao plivanje uzvodno, sa osećajem da koliko god dajete, more uvek traži još. Tokom jula ta struja okreće smer. U utorak ujutru primetićete sitnicu, poruku, gest, pogled, koja vam vrati veru da niste sami u svemu što nosite. Pustite suze ako dođu, jer to je voda koja odlazi, a ne ona koja vas davi.

Emotivno, Ribe ulaze u period u kome stara rana prestaje da pulsira na svaki dodir. Osoba koja vas je povredila više nema moć da vam pokvari dan. To je tiha, duboka sreća i mir o kojoj se ne hvali na društvenim mrežama, ali se oseti u načinu na koji ujutru ustanete iz kreveta.

Zašto baš Vaga i Ribe sada dišu punim plućima?

Vaga i Ribe ovog leta dobijaju olakšanje jer trenutna konstelacija pogoduje znacima koji su predugo stavljali druge na prvo mesto. Mir stiže onima koji su naučili da kažu ne, a oba znaka su to ovog proleća, na teži način, savladala.

Sasvim druga priča od onoga što ste navikli da čujete. Najveći poklon ovog leta nije novac niti velika ljubav, već prazna nedelja popodne kada nikome ništa ne dugujete. Za Vagu i Ribe baš ta praznina postaje najslađa, jer u njoj prvi put čujete sopstvene misli bez tuđe buke.

Savetujem objema da ovaj period ne pokvare osećajem krivice. Kada vam bude lepo, nemojte odmah tražiti šta je tu pogrešno. Ponekad mir i radost jednostavno stignu jer ste ih zaslužili, i to je sve objašnjenje koje vam treba.

Kada ste vi poslednji put sebi dozvolili ceo dan bez ijedne obaveze, i šta vas je sprečilo da to ponovite? Napišite u komentarima.

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