Zvezde otvaraju kapije sreće: Za ova 4 horoskopska znaka počinje vreme neviđene sreće i para

Horoskopski znaci sreće u poslednjoj nedelji maja konačno dobijaju vetar u leđa. Pogledajte da li ste među četvoricom dobitnika.

Poslednja nedelja maja donosi energetski pomak kakav dugo nismo osetili. Pojedini horoskopski znaci prvi će primetiti ovu promenu – i to direktno na svom računu, ali i na svom raspoloženju.

Ne očekujte novac preko noći. Reč je o čistom poklapanju okolnosti koje se ove sedmice otvaraju za Raka, Lava, Vagu i Ribe.

Zašto baš ova četiri znaka, a ne svi redom

Trenutna konstelacija favorizuje ljude koji su mesecima ćutali, trpeli i radili u tišini. Planete su se konačno poređale tako da nagrade trud koji je prošao bez aplauza, a to nikada nisu oni horoskopski znaci koji se najglasnije guraju u prvi plan.

Rak: Novac koji ste otpisali, vraća se nazad

Rakovima u utorak popodne stiže poruka koja menja raspored za ceo jun. Reč je o pozajmici, honoraru ili dugu koji ste odavno otpisali kao izgubljen slučaj, a sada se vraća sa kamatom strpljenja. Ne trošite odmah, nego prvo zatvorite dve najveće rate koje vam vise nad glavom mesecima.

Emotivno, Rak konačno prestaje da brani osobu koja to ne zaslužuje. Tiha odluka doneta uz jutarnju kafu pokazaće se kao najzdravija u poslednje dve godine.

Lav: Posao koji ste odbili u martu vraća se pod boljim uslovima

Lavovi, sećate li se ponude koju ste odbili jer vam je delovala sitno? Ista firma, isti čovek, ali sada sa duplim ciframa i jasnijim ugovorom. Ne ulazite u pregovore u ponedeljak, sačekajte sredinu nedelje, kad vam Mesec radi u korist.

Lav koji je u poslednjih šest meseci radio bez priznanja sada dobija javnu pohvalu pred ljudima do kojih mu je stalo. To je gorivo za narednih nekoliko meseci, vrednije od svakog bonusa.

Vaga: Ljubav koja vraća veru u ljude

Vage su preko zime nosile teret koji nije bio njihov, a sada osećaju kako se to polako sleže. Susret na pola puta, bukvalno usred grada, vraća priču koja je ostala nedorečena prošle jeseni. Nije pametno odmah donositi velike odluke, dajte sebi dve nedelje da osetite da li je to stvarno ili samo nostalgija.

Finansijski, Vagama se otvara mogućnost honorarnog posla preko poznanika sa kojim niste pričali još od fakulteta. Kada vam u četvrtak uveče zazvoni telefon, obavezno se javite.

Ribe: Intuicija koja konačno postaje vidljiva drugima

Ribama se dešava ono što su same priželjkivale, ali se nisu usuđivale da kažu naglas. Ljudi konačno prepoznaju ono što one mesecima nude bez galame, a to znači i bolju cifru i drugačiji ton u razgovoru. U prvoj polovini juna stiže predlog koji deluje previše dobro da bi bio istinit – ali ovog puta nema zamke, sve je potpuno realno.

Najveća greška koju možete napraviti jeste da potcenite sebe u pregovorima oko cene. Tražite trideset odsto više od onoga što vam prvo padne na pamet, nećete pogrešiti.

Šta ako vašeg znaka nema na listi

Ako niste Rak, Lav, Vaga ili Ribe, ne znači da vas ovaj period zaobilazi. Znači samo da se vaša kapija otvara malo kasnije, najverovatnije kroz nečiju tuđu sreću. Posmatrajte ko vam se javlja ovih dana, tu je obično skriven vaš sledeći korak.

