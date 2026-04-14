Sreća im je u krvi: Ljudi rođeni u ova 3 znaka uvek prođu bolje od svih ostalih

Život im stalno deli najbolje karte. Ova tri znaka uvek prođu bolje od svih ostalih – njihova sreća u krvi je prosto nezaustavljiva.

Izvlače se iz svake krize, dominiraju gde god se pojave i uzimaju ono što im pripada – ova tri znaka uvek prođu bolje od svih ostalih.

Strelac, Lav i Ribe – to su znaci koji, prema astrologiji, jednostavno imaju više sreće od ostalih. Nije stvar u tome da im je život lakši, već u tome da se njihova energija ne troši na uzaludne borbe.

Sreća u krvi kod njih nije mit, već konkretna prednost koju koriste u svakom trenutku. Oni ne čekaju prilike, oni ih podrazumevaju, i upravo zato uvek prođu bolje.

Strelac – Sreća mu nije slučajnost, već urođena sila

Strelac ima sreću u krvi jer se rađa sa pogledom ka horizontu, bez straha od onoga što dolazi. Njegov vladar Jupiter donosi šanse i zaštitu čak i kada se čini da je sve izgubljeno. Ako ste rođeni u ovom znaku, vi ne poznajete ograničenja koja koče druge ljude. Vi ne tražite sreću – vi je privlačite svojim stavom.

Gde god da se pojavite, vrata vam se otvaraju jer emitujete sigurnost koja ne trpi neuspeh. Zato Strelčevi uvek prođu bolje, ostavljajući druge da nagađaju kako im je to pošlo za rukom.

U natalnoj karti: Jupiter u prvom, devetom ili jedanaestom polju vaš je tajni adut koji vam donosi ključne informacije i ljude u pravom trenutku.

Lav – Autoritet koji sam stvara prilike

Lav ne čeka da mu se sreća osmehne – on je uzima snagom svoje volje. Pod uticajem Sunca, vaša pojava donosi svetlost i moć koja se ne ignoriše. Vi ne sumnjate u svoje pravo na uspeh i upravo ta sigurnost tera svet da vam se prilagodi.

Vaša sreća nije stvar slučaja, već rezultat harizme koja vam omogućava da dobijete privilegije o kojima drugi samo sanjaju. Lavovi prođu bolje jer njihova reč ima težinu, a njihovo prisustvo menja pravila igre.

U natalnoj karti: Sunce u prvom, petom ili desetom polju daruje vam vidljivost i šanse koje se drugima ukazuju retko ili nikada.

Ribe – Intuicija koja nepogrešivo vodi do cilja

Ribe ne jure za uspehom, one ga osećaju. Vaš vladar Neptun daje vam intuiciju koja služi kao nevidljivi kompas kroz najteže situacije. Vi često prođete bolje jer instinktivno znate kada treba da se povučete, a kada je trenutak da reagujete.

Dok drugi idu glavom kroz zid, vi pronalazite zaobilazne puteve koji vas vode direktno do cilja. Ta tiha, ali postojana zaštita omogućava vam da izbegnete gubitke i iz svake krize izađete kao pobednik.

U natalnoj karti: Neptun u četvrtom, osmom ili dvanaestom polju vaša je unutrašnja zaštita koja vas čuva od pogrešnih poteza.

Sreća u krvi nije mit – ona se vidi u vašoj natalnoj karti

Ako pripadate ovim znakovima, verovatno ste već primetili da vam određene stvari idu lakše nego ljudima u vašem okruženju. To nije slučajnost, već astrološki kod koji nosite u sebi.

Dok drugi troše vreme tražeći opravdanja za neuspeh, vi rešenja nalazite u hodu.

Ova tri znaka ne samo da imaju sreću u krvi, već je koriste kao alat za promenu sopstvene sudbine.

Njihova energija menja prostor i ljude oko njih, i upravo zato uvek prođu bolje. Ne zato što ih život štedi, već zato što znaju kako da iskoriste svaku kartu koju dobiju.

Čak i ako niste rođeni u ovim znakovima, posmatranje njihovog modela može vam otvoriti oči za prilike koje svakodnevno propuštate.

