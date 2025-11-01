Sreća im je u krvi: Ljudi rođeni u ova 4 znaka uvek prođu bolje od drugih

Ova 4 horoskopska znaka imaju sreću u krvi – astrološki aspekti koji im brišu prepreke, otvaraju vrata i donose šanse koje drugi ne dobijaju.

Strelac, Lav, Ribe i Blizanci – to su četiri znaka koji, prema astrologiji, bukvalno zrače srećom. Njihova energija puca iznutra, a svet im često uzvraća istom merom. Nije stvar u tome da im je život lakši – već da ga oni gledaju drugačije. Sreća u krvi kod njih nije fraza, već način postojanja.

Strelac: Njegova vera da se sve dešava s razlogom briše stres i otvara vrata novim prilikama.

Njegova vera da se sve dešava s razlogom briše stres i otvara vrata novim prilikama. Lav: Samopouzdanje mu eksplodira u svakom koraku – ljudi ga prate jer veruju u njegovu viziju.

Samopouzdanje mu eksplodira u svakom koraku – ljudi ga prate jer veruju u njegovu viziju. Ribe: Njihova intuicija topi negativnu energiju oko njih – kao da brišu tuđe brige.

Njihova intuicija topi negativnu energiju oko njih – kao da brišu tuđe brige. Blizanci: Njihova radoznalost puca kroz rutinu – uvek nađu razlog za smeh, čak i kad je teško.

STRELAC – Sreća mu nije slučajnost, već urođena sila

Strelac ima sreću u krvi jer se rađa sa pogledom ka horizontu. Njegov vladar Jupiter donosi ekspanziju, šanse i zaštitu – čak i kad sve izgleda izgubljeno. Strelac ne zna za ograničenja. Njegova vera u život briše prepreke pre nego što se pojave. On ne traži sreću – on je magnet za nju. Gde god da krene, svet mu uzvraća otvorenim vratima.

U natalnoj karti: Jupiter u prvom, devetom ili jedanaestom polju često donosi sreću kroz putovanja, obrazovanje i prijateljstva. Strelčevi sa ovim aspektima ne samo da imaju sreću – oni je šire.

LAV – Sreća mu puca iz srca

Lav ne čeka da mu se desi sreća – on je stvara snagom svoje volje. Vladar Sunce mu daje svetlost, vidljivost i moć da bude primećen. Lav ne sumnja u sebe. I zato mu se svet često pokloni. Njegova sreća nije tiha – ona eksplodira kroz priznanja, uspehe i ljubav koju dobija.

U natalnoj karti: Sunce u prvom, petom ili desetom polju donosi harizmu, liderstvo i šanse koje drugi ne dobijaju. Lav sa ovim aspektima ne mora da traži prilike – one ga traže.

RIBE – Sreća im dolazi kroz tišinu i snove

Ribe ne jure sreću – ona ih prati kao senka. Njihov vladar Neptun donosi duboku intuiciju, zaštitu kroz snove i sposobnost da izbegnu ono što drugi ne mogu. Ribe često “prođu bolje” jer osećaju kad treba da se povuku, kad da progovore, a kad da puste. Njihova sreća je nežna, ali postojana.

U natalnoj karti: Neptun u četvrtom, osmom ili dvanaestom polju daje zaštitu kroz porodicu, duhovnost i nesvesne procese. Ribe sa ovim aspektima često imaju “nevidljivu ruku” koja ih vodi.

BLIZANCI – Sreća im skače iz misli u stvarnost

Blizanci imaju sreću jer znaju da se kreću kroz svet ideja. Njihov vladar Merkur donosi brzinu, prilagodljivost i sposobnost da uoče šansu pre drugih. Blizanci ne sede – oni se povezuju, pitaju, istražuju. I zato im se vrata otvaraju tamo gde drugi ni ne kucaju.

U natalnoj karti: Merkur u trećem, šestom ili jedanaestom polju donosi sreću kroz komunikaciju, svakodnevne rutine i društvene mreže. Blizanci sa ovim aspektima često “nalete” na pravu informaciju u pravom trenutku.

Sreća u krvi nije mit – ona se vidi u natalnoj karti

Ako si rođen u znaku Strelca, Lava, Riba ili Blizanaca, možda već osećaš da ti život nekako ide lakše. Ali to nije slučajnost. Astrološki kod tvoje sreće je upisan u tvoje Sunce, tvoje planete, tvoje polje uticaja. I dok drugi traže razloge, ti ih nosiš u sebi.

Ova četiri znaka ne samo da imaju sreću u krvi – oni je prenose. Njihova energija menja prostor, ljude, ishode. I zato uvek prođu bolje. Ne zato što su povlašćeni – već zato što su povezani sa sobom.

Ako nisi među njima, ne brini. Sreća se ne nasleđuje – ona se razume. A kad razumeš kako funkcioniše kod drugih, možeš da je prizoveš i kod sebe.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com