Sreća konačno stiže za ova 3 horoskopska znaka, naredne nedelje kreće život puno sreće i izobilja. Pripremite se!

Tokom naredne nedelje od 29. septembra do 5. oktobra 2025. godine, sreća konačno stiže za tri horoskopska znaka.

Prva četvrt Meseca u Jarcu će se pojaviti u ponedeljak, 29. septembra, započinjući nedelju sa osećajem odgovornosti. Jarac ne previđa detalje i ne bira lakši put. Umesto toga, postoji jasna posvećenost otkrivanju šta treba učiniti da bi se privukao život pun sreće i izobilja. Fokusirajte se na korake neophodne za manifestovanje vaših namera, jer to može biti sporiji proces, ali vredi truda.

Odgovorite na poziv univerzuma ove nedelje i udahnite nove mogućnosti dok osećate kako vam se um rasteže, vaša uverenja se menjaju i sreća ulazi u vaš život.

1. Blizanci

Uvek ima još toga da se nauči, dragi Blizanci. Vodolija vlada vašom srećom i obiljem, što znači da morate krenuti nekonvencionalnim putem da biste postigli život o kome sanjate.

Ne postoji jedan jasan put, a za nekoga poput vas ko uvek može da vidi više mogućnosti, ovo je najbolja vest. U ovom trenutku, pozvani ste da koristite svoju inteligenciju i sposobnost da vidite više opcija kako biste privukli veću sreću u svoj život.

Primenite intelektualno razmišljanje kada birate put koji je pravi za vas. To može uključivati proširenje na više izvora prihoda, udruživanje sa nekim iz inostranstva ili povratak u školu. Ovo je vreme da razmislite o opcijama koje vas okružuju i utvrdite šta zaista odjekuje u vašoj duši. Zapamtite da ne morate ništa da radite osim onoga na šta se osećate pozvani. Dajući sebi slobodu da budete ono što jeste i sve što to znači, takođe ćete se dovesti u poziciju da privučete veće bogatstvo, izobilje i radost u svoj život.

2. Bik

Ne žurite sa ovim novim snom. Kao zemljani znak, skloni ste praktičnom i realističnom pristupu svojim snovima. Međutim, kada vam se san čini prevelikim, često upadate u paralizu odlučivanja. To vas može dovesti do toga da ignorišete svoju intuiciju i umesto toga jednostavno nastavite sa onim što ste već izabrali i stvorili.

Najvažnija stvar koju treba zapamtiti dok ulazite u ovu nedelju je da nijedan san nije prevelik da bi se ostvario. Usporite i ne žurite.

Prva četvrt Meseca u Jarcu će se pojaviti u ponedeljak, 29. septembra, pomažući vam da usporite i počnete da razmišljate o malim koracima koje možete preduzeti da biste ostvarili svoje snove. Takođe morate imati na umu da će postojati i rizik. Ne dozvolite sebi da se previše zanesete u plan da zaboravite da vas univerzum čuva. Pravite planove, ali i preuzmite rizik.

3. Ovan

Ne verujte svemu što mislite. Imate tako duboku posvećenost da može biti izazovno videti gde ste pogrešili ili da još uvek nemate celu priču. Vaša uverenja oblikuju misli koje imate, koje zatim kultivišu život koji živite.

Ako mislite da već sve znate, onda nema šta više da učite. U tom procesu, zapravo se prodajete da ne biste iskusili šta je život namenjen. Priznati da ste pogrešili ili da su se vaša uverenja promenila je dar, jer znači da ste otvoreni za rast i da ste u procesu širenja. Trenutno je važno da se ne držite previše čvrsto nijedne ideje ili misli, jer je suđeno da sebi dozvolite da budete izazvani kako biste otkrili put ka izobilju, prenosi YourTango.

