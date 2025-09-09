Sreća mu je u krvi, a horoskop to potvrđuje – evo koji znak je rođen pod zvezdom blagostanja

Znak koji ne zna za loš dan – astrolozi otkrivaju ko nosi sreću u krvi

Neki ljudi kao da imaju sreće u svakom koraku – posao, ljubav, zdravlje, pa čak i parking mesto. Ako ste se ikada pitali da li je to stvar karaktera, sudbine ili nečeg trećeg, astrolozi imaju odgovor: jedan horoskopski znak nosi sreću u krvi.

Znak koji ne mora da juri sreću

Prema astrološkim analizama, Strelac se najčešće ističe kao znak rođen pod zvezdom blagostanja. Njime vlada Jupiter – planeta ekspanzije, optimizma i sreće. Strelčevi ne jure uspeh – on ih sam pronalazi. Njihova sposobnost da vide širu sliku, da veruju u dobre ishode i da se ne zadržavaju na negativnom, čini ih magnetom za pozitivne događaje.

Šta ga čini posebnim

Strelac ima urođeni osećaj da će sve biti kako treba. Ne zato što je naivan, već zato što veruje u smisao, u šansu i u ljude. Njegova sreća nije samo spoljašnja – ona je deo njegovog pogleda na svet. Ljudi rođeni u ovom znaku često imaju osećaj da ih „nešto vodi“, da su zaštićeni, da im se vrata otvaraju kad je najvažnije.

Da li ste vi taj znak – ili ga imate pored sebe

Ako ste Strelac, verovatno ste već osetili da vam život često ide niz vetar. Ako niste – možda ste okruženi nekim ko nosi tu energiju. Partner, prijatelj, kolega – Strelčeva sreća zna da se preliva i na druge.

Zato sledeći put kad se zapitate zašto nekome sve ide od ruke, možda nije samo stvar sreće – možda je stvar zvezda.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com